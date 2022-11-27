الوهادنة يتوقع زيادة نسبة الإصابة بالإنفلونزا الموسمية في المملكة

الوكيل الإخباري - رصد

توقع مدير عام الخدمات الطبية الملكية السابق مستشار أول أمراض المناعة والحساسية الدكتور عادل الوهادنة أن ترتفع عدد حالات الإصابة بالإنفلونزا الموسمية في المملكة خلال فصل الشتاء بعد تسجيل إدخالات إلى المستشفيات لأطفال أقل من 5 سنوات.

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وأضاف الوهادنة عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" اليوم الأحد أن المملكة لم تسجل وفيات بسبب الإصابة بالإنفلونزا الموسمية لغاية الآن مشدداً على تلقي المطعوم .



وأكد أن مطعوم الإنفلونزا الموسمية آمن وفعال ويحد بنسبة 60 إلى 70% من الوفيات و إدخالات المستشفيات والأعراض الخطيرة للفيروس.



وحول موعد تلقي المطعوم قال إن أفضل وقت لتلقي المطعوم خلال فصل الشتاء ويمكن تلقيه لغاية شهر آذار القادم كحد أقصى.



وتابع " يجب على النساء الحوامل والأطفال من عمر 6 أشهر إلى 5 سنوات والعاملين في القطاع الصحي والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة ونقص المناعة تلقي مطعوم الإنفلونزا الموسمي ".



وحول كورونا قال إن الفيروس مختلف عن فيروس الانفلونزا الموسمية وعلى الاشخاص تلقي لقاحين منفصلين لكل فيروس .



وتعتبر الإنفلونزا الموسمية مرض معدي تسببه فيروسات مخاطية، قد تتراوح أعراضه من خفيفة إلى قوية جدا تستدعي الدخول إلى المستشفى.

