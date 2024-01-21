الأحد 21-01-2024
الوكيل الاخباري
 

الدفاع المدني: وفاة شخص بصعقة كهربائية في مأدبا وإصابة 9 بسبب حريقين في إربد وعجلون

بيان من الضمان حول رواتب تقاعد الشيخوخة

القبة الحديدية تعترض صاروخا أطلق من شمالي قطاع غزة

الاستثمار تطرح فرصا استثمارية بنظام المشاركة مع القطاع الخاص

سرايا القدس: استهدفنا مركز قيادة لجيش الاحتلال وسيطرنا على طائرة استطلاع

7 شهداء في قصف مدفعي واستهداف برصاص قناص إسرائيلي في غزة

أكثر من 25 ألف شهيد في غزة منذ بداية العدوان

2718 زائراً لتلفريك عجلون خلال عطلة نهاية الأسبوع

كلية الطب في جامعة البلقاء تحصل على الاعتماد الطبي

تعميم من التربية حول إعادة تكليف معلمي الإضافي خلال الفصل الدراسي الجديد

عاجل

ارتفاع عدد شهداء غزة الى 25105 منذ 7 أكتوبر

الأحد، 21-01-2024 09:49 ص

تسجيل 6100 شركة جديدة في الأردن العام الماضي برأس مال تجاوز 266 مليون دينار

1598101741789


الوكيل الإخباري - رصد
كشف مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي عن تسجيل 6100 شركة جديدة في الأردن العام الماضي برأس مال تجاوز 266 مليون دينار.

وقال العرموطي عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، اليوم الأحد، إن الشركات الجديدة التي سُجلت العام الماضي تنشط في قطاعات العقار والمقاولات وتكنولوجيا المعلومات والاستيراد والتصدير.

وأضاف أن 999 شركة قامت برفع رؤوس أموالها العام الماضي وقامت هذه الشركات بضخ ما يزيد على 800 مليون دينار، لافتا إلى أن الأردن يسير في الاتجاه الصحيح بتسجيل الشركات في حين أن عدد الشركات التي خرجت من السوق أقل بنسبة 42% بالمقارنة مع عام 2019 (قبل جائحة كورونا)، حيث بلغ عدد الشركات التي خرجت عام 2023 نحو 2437 شركة في حين خرجت نحو 4331 شركة في عام 2019.

وأشار إلى إجراء إصلاحات تشريعية ضمنت للأردن الخروج من القائمة الرمادية في شهر تشرين الثاني الماضي، وذلك بعد إجراء إصلاحات ضمنت تطبيق منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مبينا أن ذلك يضمن تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة.

وأوضح أن تصويب أوضاع الشركات والإفصاح عن المستفيد الحقيقي للشركات يهدف إلى التحقق من وجود هذه الشركات على أرض الواقع وأن رأس مالها حقيقي بالإضافة إلى معرفة مصادر تمويلها للتحقق من عدم وجود عمليات غسيل أموال وخاصة الشركات الأجنبية المسجلة في المملكة، مضيفا أن هذا يضمن للمواطن والمستثمر التعامل الآمن مع تلك الشركات وأن هناك اقتصاد قوي وموجود في الأردن.

وتابع العرموطي أن دائرة مراقبة الشركات عملت على تبسيط إجراءات تسجيل الشركة الجديدة إلى ساعة بدلا من يوم كامل أو يومين وذلك من خلال عملية التسجيل الإلكترونية وهو ما يعزز بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة.

اضافة اعلان

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
خخخ

الأونروا لـ الوكيل: نخشى من انتشار أوبئة فتاكة خلال الأسابيع القادمة بقطاع غزة

البلقاء

الترخيص: إطلاق مشروع بصمة العين للمراجعين قريباً و2.5 مليون معاملة للمركبات أُنجزت العام الماضي

1

ضريبة الدخل والمبيعات: التهرب الضريبي جريمة يعاقب عليها القانون بالغرامة والحبس في حال تكرارها

77

أبو علي: 89.5 مليون دينار رديات ضريبية تم صرفها العام الماضي

000

الطاهر لـ الوكيل: سحب وحدة المستعربين من غزة ونقلها للضفة يدل على تصاعد التوترات

WhatsApp Image 2024-01-15 at 9.53.11 AM

قانوني دولي لـ"الوكيل": نتوقع قراراً قريباً لمحكمة العدل الدولية حول غزة

أخبار متعلقة
البلقاء

الترخيص: إطلاق مشروع بصمة العين للمراجعين قريباً و2.5 مليون معاملة للمركبات أُنجزت العام الماضي

1

ضريبة الدخل والمبيعات: التهرب الضريبي جريمة يعاقب عليها القانون بالغرامة والحبس في حال تكرارها

77

أبو علي: 89.5 مليون دينار رديات ضريبية تم صرفها العام الماضي

IMG_6041

وزير الصناعة والتجارة: استمرار تثبيت أسعار الخبز حتى نهاية العام الحالي

GettyImages-1259128300

وزير الأوقاف: 3200 دينار تكلفة الحج للفئة العادية وخيام جديدة مكيفة وتتضمن بوفيه مفتوح

0L5A0001

خبراء عسكريين: قوات حرس الحدود تمتلك أجهزة رقابة متطورة وأسلحة نوعية للتعامل مع تجار ومهربي المخدرات