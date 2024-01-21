الوكيل الإخباري - رصد

كشف مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي عن تسجيل 6100 شركة جديدة في الأردن العام الماضي برأس مال تجاوز 266 مليون دينار.



وقال العرموطي عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، اليوم الأحد، إن الشركات الجديدة التي سُجلت العام الماضي تنشط في قطاعات العقار والمقاولات وتكنولوجيا المعلومات والاستيراد والتصدير.



وأضاف أن 999 شركة قامت برفع رؤوس أموالها العام الماضي وقامت هذه الشركات بضخ ما يزيد على 800 مليون دينار، لافتا إلى أن الأردن يسير في الاتجاه الصحيح بتسجيل الشركات في حين أن عدد الشركات التي خرجت من السوق أقل بنسبة 42% بالمقارنة مع عام 2019 (قبل جائحة كورونا)، حيث بلغ عدد الشركات التي خرجت عام 2023 نحو 2437 شركة في حين خرجت نحو 4331 شركة في عام 2019.



وأشار إلى إجراء إصلاحات تشريعية ضمنت للأردن الخروج من القائمة الرمادية في شهر تشرين الثاني الماضي، وذلك بعد إجراء إصلاحات ضمنت تطبيق منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مبينا أن ذلك يضمن تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة.



وأوضح أن تصويب أوضاع الشركات والإفصاح عن المستفيد الحقيقي للشركات يهدف إلى التحقق من وجود هذه الشركات على أرض الواقع وأن رأس مالها حقيقي بالإضافة إلى معرفة مصادر تمويلها للتحقق من عدم وجود عمليات غسيل أموال وخاصة الشركات الأجنبية المسجلة في المملكة، مضيفا أن هذا يضمن للمواطن والمستثمر التعامل الآمن مع تلك الشركات وأن هناك اقتصاد قوي وموجود في الأردن.



وتابع العرموطي أن دائرة مراقبة الشركات عملت على تبسيط إجراءات تسجيل الشركة الجديدة إلى ساعة بدلا من يوم كامل أو يومين وذلك من خلال عملية التسجيل الإلكترونية وهو ما يعزز بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة.

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