الإثنين 15-01-2024
الوكيل الاخباري
 

تجارة الأردن وقطر تسجل نموا بنسبة 7% في 2023

وفاة الشاعرة الأردنية منيـرة قهـوجي

قانوني دولي لـ"الوكيل": نتوقع قراراً قريباً لمحكمة العدل الدولية حول غزة

وزير الصناعة والتجارة: استمرار تثبيت أسعار الخبز حتى نهاية العام الحالي

ضبط سائق يقود بسرعة 175 كم / ساعة على طريق الأزرق

إعلامي فلسطيني لـ الوكيل: وقت الصفقة بين الاحتلال والمقاومة يقترب

السير تتعامل مع تصادم 8 مركبات في عمان

مالية النواب تناقش موازنة ديوان المحاسبة

الاحتلال يقتحم حرم جامعة في نابلس ويعتقل عددا من الطلبة

فيديو - رسالة من القسام لعائلات أسرى إسرائيليين: "حكومتكم تكذب"

عاجل

إعلامي فلسطيني لـ الوكيل: وقت الصفقة بين الاحتلال والمقاومة يقترب

الإثنين، 15-01-2024 09:34 ص

وزير الصناعة والتجارة: استمرار تثبيت أسعار الخبز حتى نهاية العام الحالي

IMG_6041


الوكيل الإخباري - رصد
كشف وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي أن مخزون الأردن من القمح يكفي الاستهلاك المحلي لمدة 10 أشهر، فيما يكفي مخزون المملكة من مادة الشعير لمدة 8 أشهر.اضافة اعلان


وقال الشمالي عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، اليوم الاثنين، إن الحكومة لاحظت ارتفاع في كلف التأمين على البواخر وكلف الشحن من خلال عطاءاتها الأخيرة لشراء القمح والشعير لكن هذا لن يؤثر على مخزون المملكة ولن يكون أي ارتفاع في أسعار الخبز أو بيع الشعير للمزارعين.

وأضاف أن مجلس الوزراء أصدر قرارا قبل أسابيع باستمرار العمل بقراره في العام الماضي بشأن تثبيت أسعار الخبز حتى 2024/12/31، وهذا يشمل أنواع الخبز الثلاثة الكبير والمشروح والصغير.

وأشار الشمالي إلى ارتفاع كلف الشحن وخاصة البواخر التي تأتي من شرق آسيا والصين وقد وصلت إلى 200% لكن الأسعار محليا لا تزال وفق أسعارها المعلنة قبل الحرب على قطاع غزة، مؤكدا التزام التجار بالأسعار القديمة.

وبيّن أن مخزون الأردن كافٍ من المواد الأساسية مثل السكر والزيوت والأرز وهناك تنسيق كامل بين الحكومة والقطاع الخاص للتأكد من وفرة المخزون بالمواد الأساسية لضمان عدم انقطاعها من السوق المحلي.

وشدد الشمالي على أن الحكومة مستمرة بواجبها في ضبط الأسواق والرقابة على الأسعار وضمان عدم ارتفاعها على المواطنين، موضحا أن هناك تنافسية في السوق ولا يوجد هناك سلع محتكرة لجهات معينة وأن الأسعار في متناول الجميع.

وتابع أن هناك تنسيق كامل مع القطاع الخاص لتوفير مستلزمات شهر رمضان المبارك وتوفير البضائع التي يزيد الطلب عليها خلال رمضان.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2024-01-15 at 9.53.11 AM

قانوني دولي لـ"الوكيل": نتوقع قراراً قريباً لمحكمة العدل الدولية حول غزة

كك

إعلامي فلسطيني لـ الوكيل: وقت الصفقة بين الاحتلال والمقاومة يقترب

www

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

999

مصالحة لـ الوكيل: إسرائيل تضغط على أمريكا بشأن قرار محكمة العدل الدولية

68574f42ec9d2a2d1ea8d3f0e0b19022

سرحان: سيتم إعادة النظر ومراجعة الأسئلة في الورقة الثالثة لامتحان الشامل

ننن

خبير قانوني يكشف لـ الوكيل مجريات محاكمة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية اليوم

أخبار متعلقة
68574f42ec9d2a2d1ea8d3f0e0b19022

سرحان: سيتم إعادة النظر ومراجعة الأسئلة في الورقة الثالثة لامتحان الشامل

GettyImages-1259128300

وزير الأوقاف: 3200 دينار تكلفة الحج للفئة العادية وخيام جديدة مكيفة وتتضمن بوفيه مفتوح

0L5A0001

خبراء عسكريين: قوات حرس الحدود تمتلك أجهزة رقابة متطورة وأسلحة نوعية للتعامل مع تجار ومهربي المخدرات

411976_6_1632506625

البلبيسي: الإنفلونزا هي الفيروس السائد حاليا في الأردن وكورونا الأقل انتشارا

d6b1eb94-bfcd-4089-a230-58688f55b9c3

خبراء عسكريين: مجموعات مدعومة من ميليشيات إقليمية تسعى لاستهداف الأمن الوطني

371316

الشبلي: الأردن أرسل 25 طائرة إغاثية و39 شاحنة مساعدات لغزة