أبو علي: 89.5 مليون دينار رديات ضريبية تم صرفها العام الماضي

الوكيل الإخباري - رصد

كشف مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي صرف رديات ضريبية خلال عام 2023 بقيمة 89.5 مليون دينار.



وقال أبو علي عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، اليوم الثلاثاء، إن الرديات الضريبية تنقسم إلى قسمين الأول رديات ضريبة الدخل للأفراد وكانت العام الماضي بقيمة 25 مليون دينار، والثاني هي رديات ضريبة المبيعات للمنشآت وبلغت 64.5 مليون دينار وهي تكون ناتجة عن إنتاج تلك الشركات والمنشآت لسلع معفية من الضرائب بالقانون.



وأضاف أن الدائرة قامت بصرف رديات ضريبة المبيعات لغاية شهر أيلول الماضي وباقي الأشهر للمكلفين الذين تقدموا خلال العام الماضي سيتم صرفها خلال الربع الأول من العام الحالي.



وأشار أبو علي إلى أن الدائرة عملت على تنفيذ إصلاحات مكنتها من سرعة صرف الرديات الضريبية حيث كانت سابقا تصرف بموجب مخصصات ترصد بالموازنة المالية للدولة فيما حاليا تصرف من أصل الضريبة التي تم تحصيلها وعمل هذا على تخفيض من 9 شهور إلى فترة 3 شهور.



وبيّن أن الرديات الضريبية تصرف لمن يتقدم أول وتصبح جاهزة بعد استكمال الإجراءات المتعلقة بها.

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