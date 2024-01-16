الثلاثاء 16-01-2024
الوكيل الاخباري
 

لائحة بأسعار الخضار والفاكهة بالسوق المركزي اليوم

57 شهيدا وعشرات الجرحى جراء القصف المتواصل على قطاع غزة

ضريبة الدخل والمبيعات: التهرب الضريبي جريمة يعاقب عليها القانون بالغرامة والحبس في حال تكرارها

مرصد الزلازل الأردني يسجل 1126 نشاطاً زلزالياً العام الماضي

استشهاد 11 فلسطينيا إثر استهداف منزل مأهول بالسكان بخان يونس

أسعار بيع وشراء الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء

أبو علي: 89.5 مليون دينار رديات ضريبية تم صرفها العام الماضي

أول تعليق رسمي من الجيش المصري على الاشتباكات الحدودية

ارتفاع أسعار النفط وبرنت يتجاوز الـ 78 دولاراً للبرميل

وزير بمجلس الحرب الإسرائيلي: بعيدون جدا عن إنهاء حماس

عاجل

57 شهيدا وعشرات الجرحى جراء القصف المتواصل على قطاع غزة

الثلاثاء، 16-01-2024 10:12 ص

ضريبة الدخل والمبيعات: التهرب الضريبي جريمة يعاقب عليها القانون بالغرامة والحبس في حال تكرارها

1


الوكيل الإخباري - رصد
أكد مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي أن التهرب الضريبي هو جريمة يعاقب عليها القانون بالغرامة المالية والحبس غير القابل للاستبدال بالغرامة المالية في حال تكرارها.

وقال أبو علي عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، اليوم الثلاثاء، إن التهرب الضريبي يتمثل بأن يقوم الشخص بتزوير وإخفاء معلومات وبيانات تؤدي لعدم الوصول للدخل الحقيقي للمكلف.

وأضاف أن العقوبة محددة بقانون ضريبة الدخل والمبيعات بحال صدور جرم تهرب ضريبي للمرة الأولى بحق المكلف هي الغرامة المالية بضعف قيمة الضريبة المستحقة عليه بالإضافة لقيمة الضريبة، أما في حال تكرار الجرم فإن العقوبة هي الغرامة المالية بالإضافة للسجن غير القابل للاستبدال ماليا.

وتابع أبو علي أن التجنب الضريبي ليس جرما يستوجب العقوبة حيث أن المكلف يستغل وجود ثغرات بالتشريعات لتخفيض الضرائب التي عليه دون اللجوء إلى التزوير أو تقديم معلومات غير صحيحة.

وبيّن أن كل مكلف سواء أكان من الموظفين والمستخدمين يجب أن يقدم الإقرار الضريبة إذا كان أعزب يزيد راتبه عن 9 آلاف دينار سنويا أي بمعدل 750 دينار شهريا، وإذا كان متزوجا ويبلغ دخله السنوي 18 ألف دينار هو وزوجته أي بمعدل 1500 دينار شهريا، فإنه يتوجب عليه أن يقدم الإقرار الضريبي حتى نهاية شهر نيسان من كل عام حتى لو كانت الجهة التي يعمل بها تقوم باقتطاع ضريبة الدخل منه.

ولفت أبو علي إلى أن لجنة التسويات قامت بالتوصل إلى 14 ألف تسوية مع مكلف وشركة لتسديد أصل الضريبة من خلال تقسيطها بالإضافة للإعفاء من الغرامات المترتبة عليهم، موضحا أن اللجنة استقبلت طلبات حتى نهاية عام 2022 وهي لجنة مشكلة من جهاز قضائي والقطاع الخاص والضريبي.

أما عن نظام الفوترة الوطني الإلكتروني، أشار إلى أن النظام الفوترة الوطني هو نظام إصلاحي لا يهدف الى فرض ضرائب أو زيادة الضرائب وهو نظام تنظيمي لغايات نقل بيانات الفاتورة وتوثيقها إلكترونيا ولا يرتب أي تكاليف أو أعباء مادية إضافية على المكلفين الملزمين بالنظام.

اضافة اعلان

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
416545_1_1624282388

أبو علي: 89.5 مليون دينار رديات ضريبية تم صرفها العام الماضي

000

الطاهر لـ الوكيل: سحب وحدة المستعربين من غزة ونقلها للضفة يدل على تصاعد التوترات

WhatsApp Image 2024-01-15 at 9.53.11 AM

قانوني دولي لـ"الوكيل": نتوقع قراراً قريباً لمحكمة العدل الدولية حول غزة

IMG_6041

وزير الصناعة والتجارة: استمرار تثبيت أسعار الخبز حتى نهاية العام الحالي

كك

إعلامي فلسطيني لـ الوكيل: وقت الصفقة بين الاحتلال والمقاومة يقترب

999

مصالحة لـ الوكيل: إسرائيل تضغط على أمريكا بشأن قرار محكمة العدل الدولية

أخبار متعلقة
416545_1_1624282388

أبو علي: 89.5 مليون دينار رديات ضريبية تم صرفها العام الماضي

WhatsApp Image 2024-01-15 at 9.53.11 AM

قانوني دولي لـ"الوكيل": نتوقع قراراً قريباً لمحكمة العدل الدولية حول غزة

IMG_6041

وزير الصناعة والتجارة: استمرار تثبيت أسعار الخبز حتى نهاية العام الحالي

68574f42ec9d2a2d1ea8d3f0e0b19022

سرحان: سيتم إعادة النظر ومراجعة الأسئلة في الورقة الثالثة لامتحان الشامل

GettyImages-1259128300

وزير الأوقاف: 3200 دينار تكلفة الحج للفئة العادية وخيام جديدة مكيفة وتتضمن بوفيه مفتوح

a047ca3c-ea9e-43b4-9de6-516f16976e05

المعايطة: إسرائيل بدأت المرحلة الثالثة من الحرب باغتيال قيادات المقاومة