الترخيص: إطلاق مشروع بصمة العين للمراجعين قريباً و2.5 مليون معاملة للمركبات أُنجزت العام الماضي

الوكيل الإخباري - رصد

كشف مدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات بمديرية الأمن العام العقيد المهندس عمر القرعان عن إنجاز 2.5 مليون معاملة تخص المركبات خلال العام الماضي 2023 توزعت بين تسجيل لأول مرة أو تجديد ترخيص، فيما تم إنجاز 436 ألف معاملة تخص رخص القيادة تنوعت بين إصدار لأول مرة حيث بلغ عدد السائقين الجدد 68 ألف سائق، وبين تجديد رخصة أو تطوير رخصة لفئة أعلى، و1.25 مليون معاملة عبر بوابة الترخيص الإلكترونية.



وقال العقيد القرعان عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، اليوم الأربعاء، إن خدمة الترخيص المتنقل وعبر 11 مركز في مختلف مناطق المملكة أنجزت ما يزيد على 377 ألف معاملة للمواطنين في أماكن إقامتهم، كما تم إنجاز أكثر من 670 ألف معاملة عبر خدمة الترخيص من مركبتك (Drive Thru) في 19 قسم بمختلف المناطق.



وأضاف أن معدل المعاملات اليومية في أقسام الترخيص وصل خلال العام الماضي إلى نحو 23 ألف معاملة يومياً بزيادة أكثر من 7% عن العام 2022، لافتا إلى أن متوسط معدل إنجاز المعاملة يتراوح بين 9-15 دقيقة وفي حال تجاوز معدل إنجاز المعاملة إلى أكثر من 30 دقيقة فإن المواطن يمكنه مراجعة الإدارة للوقوف على أسباب التأخير والعمل على إنجازها في أسرع وقت.



وأشار القرعان إلى أن الدائرة تعمل على إطلاق خدمة المعرف الحيوي لمراجعي إدارة الترخيص وذلك من خلال بصمة العين بحيث يمكن للمواطن أن ينجز معاملته دون الحاجة لإبراز بطاقته الشخصية أو الحاجة للتحقق وهو أحدث مشروع لتسهيل العمل.

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وبيّن أن حجم العمل بالعاصمة عمان يساوي ما نسبته 50% من حجم العمل في مختلف أقسام الترخيص المنتشرة بالمملكة، لافتا إلى إنجاز أكثر من 39 ألف معاملة في تاريخ 25 حزيران 2023 وهو ضعف المعدل اليومي حيث صادف ذلك اليوم مع اقتراب عطلة طويلة للأردنيين تزامنت مع عيد الأضحى المبارك.



وشدد على أن الإدارة مستمرة بتطوير عملها وتقديم تسهيلات كبيرة للمواطنين والمراجعين وتطويرها للأفضل وخاصة مشروع الخدمات الإلكترونية وأتمتة المعاملات حيث تبلغ الخدمات الإلكترونية عبر بوابة الترخيص الإلكترونية نحو 38 خدمة.