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حجاوي يحذر من العودة إلى الإغلاقات

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الوكيل الإخباري - شدّد استشاري الأوبئة ، وعضو اللجنة الوطنية لمكافحة الاوبئة، الدكتور بسام حجاوي على أهمية تلقي لقاح كورونا لكافة الفئات في المملكة.

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وبين حجاوي الأحد لـ"برنامج الوكيل" والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية " راديو هلا" أن عودة الحياة إلى طبيعتها وفتح كافة القطاعات وعودة المدارس للتعليم الوجاهي ستساهم في رفع الإصابات بالفيروس .

 

ودعا المواطنين إلى الإسراع في تلقي اللقاح تحسّبا من الإغلاقات في حال عدم السيطرة على الوضع الوبائي وعدم زيادة الإقبال على تلقي اللقاح ، والالتزام بالإجراءات الوقائية الاحترازية .

 

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