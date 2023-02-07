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الثلاثاء، 07-02-2023 11:36 ص

خبير يوجه السائقين باتباع هذه الإرشادات أثناء الانزلاقات

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الوكيل الإخباري-رصد

 

قال الخبير المروري المعتمد لدى وزارة العدل والمحاكم مالك موسى الربابعة، أن الطرق في المملكة تشهد انزلاقات في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها المملكة بسبب الثلوج.

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ووجه الربابعة عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" السائقين بضرورة التأكد من سلامة ونوع الإطارات قبل القيادة في ظل الظروف الجوية والانزلاقات على الطرق لأنها تساهم في زيادة الحوادث بنسبة 90%.


واكد على ان الاطارات المخصصة للشتاء يكون ادائها افضل على الطرق في حالات الثلوج والامطار .


ونوه إلى ان السرعة الزائدة على الطرقات خلال الامطار او الثلوج يؤدي الى فقدان السيطرة على توجيه المركبة ، وان السرعات القليلة مع الغيارات العكسية تساهم بالتحكم بالمركبة بشكل جيد حتى في حال حدوث انزلاقات محدودة ، مع التأكيد على عدم الدعس على المكابح ومحاولة تقليل سرعة السيارة عبر الغيارات العكسية .


ولفت إلى ضرورة تهوية المركبة من الداخل عند تشغيل التدفأة وذلك لان لها أثر سلبي على الرؤيا والتركيز.

وأشار إلى استخدام الغيارات العكسية وتشغيل أضوية المركبة والكشافات ليتمكن السائق من رؤية الآخرين، وتجنب الانعطاف المفاجئ وتغيير المسرب.


ودعا المواطنين عند حدوث انزلاق لمركباتهم أثناء الثلوج إلى العمل بتهدئة الضغط على المكابح والتركيز العالي جدا لتخفيف سرعة المركبة.

وبين أن 30% من الحوادث المرورية تعود إلى عدم الإلتزام بالمسرب.

 




 

 


 

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