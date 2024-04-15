الإثنين 15-04-2024
الوكيل الاخباري
 

سرايا القدس: مقاومونا يتصدون لقوات الاحتلال بنابلس

ماكرون يصف رد الفعل الإيراني بـ "غير المتناسب" ويفسر رأيه

هذا ما ينتظر أسواق النفط بعد الهجوم الإيراني

فيضانات جنوب روسيا.. انحسار المياه عن أورينبورغ وارتفاعها في كورغان

الهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال يفرج عن إثنين من طواقمنا ويواصل اعتقال 6 آخرين

أسعار الذهب تواصل تسجيل أرقام تاريخية في الأردن

هزة أرضية قوية في ليبيا

نتنياهو يقرر تأجيل اجتياح رفح

استقرار أسعار الخضار في السوق المركزي الاثنين

فيديو - وداع مؤثر .. استشهاد طفلة أصيبت خلال محاولتها العودة لشمال غزة

الإثنين، 15-04-2024 08:52 ص

رئيس بلدية الرصيفة: بدء صيانة شارع إشارات المشيرفة باتجاه جسر ماركا خلال أيام

مم


الوكيل الاخباري - قال رئيس بلدية الرصيفة شادي الزيناتي إن أعمال صيانة الشارع الواصل بين إشارات المشيرفة باتجاه جسر ماركا ( عمان - الرصيفة - الزرقاء) ستبدأ خلال 10 أيام . 

وأضاف الزيناتي  اليوم الاثنين عبر "برنامج الوكيل"، على "راديو هلا" أنه تم طرح عطاء صيانة الشارع وإحالته إلى المقاول، مؤكداً أنه سيتم سحب الشارع بالكامل لصيانة كافة الحفر.

وأوضح أن البلدية بدأت أمس بمشروع تعبيد شوارع رئيسية بقيمة نصف مليون والبدء في إنارة الشوارع بـ 10 آلاف وحدة ليد كخطوة أولى من أصل 50 آلف وحدة. 

وأشار إلى أنه تم أتمتة الخدمات التي تقدمها البلدية والتي تعتبر أول بلدية بدأت بتقديم الخدمات الإلكترونية من أصل 104 بلديات. 


ونوه أن البلدية تواجه تحديات كبيرة حول صرف رواتب الموظفين وطرح العطاءات جديدة، مشيراً أن البلدية تقدم خدمة إلى مليون مواطن .

اضافة اعلان

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2024-04-15 at 9.17.15 AM

الطاقة والمعادن: العفو العام شمل الحكم الجزائي والغرامات بقضايا الاستجرار غير المشروع للكهرباء ولا يشمل أثمان الطاقة

2

برنامج الوكيل يعود لمتابعيه اعتبارا ً من الغد

222

خبير دستوري يكشف عن فئتين سيشملهم العفو العام

كك

الرواشدة: استراتيجية توعوية لمكافحة المخدرات في الأردن

1000443248

الأرصاد: استمرار الأجواء الباردة حتى الجمعة وارتفاع تدريجي على الحرارة يومي السبت والأحد

1

فيديو - بعد مناشدة هزت قلوب الأردنيين .. الفرج يزور مواطن مصري فاقد البصر