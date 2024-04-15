رئيس بلدية الرصيفة: بدء صيانة شارع إشارات المشيرفة باتجاه جسر ماركا خلال أيام

الوكيل الاخباري - قال رئيس بلدية الرصيفة شادي الزيناتي إن أعمال صيانة الشارع الواصل بين إشارات المشيرفة باتجاه جسر ماركا ( عمان - الرصيفة - الزرقاء) ستبدأ خلال 10 أيام .



وأضاف الزيناتي اليوم الاثنين عبر "برنامج الوكيل"، على "راديو هلا" أنه تم طرح عطاء صيانة الشارع وإحالته إلى المقاول، مؤكداً أنه سيتم سحب الشارع بالكامل لصيانة كافة الحفر.



وأوضح أن البلدية بدأت أمس بمشروع تعبيد شوارع رئيسية بقيمة نصف مليون والبدء في إنارة الشوارع بـ 10 آلاف وحدة ليد كخطوة أولى من أصل 50 آلف وحدة.



وأشار إلى أنه تم أتمتة الخدمات التي تقدمها البلدية والتي تعتبر أول بلدية بدأت بتقديم الخدمات الإلكترونية من أصل 104 بلديات.





ونوه أن البلدية تواجه تحديات كبيرة حول صرف رواتب الموظفين وطرح العطاءات جديدة، مشيراً أن البلدية تقدم خدمة إلى مليون مواطن .

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