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شركة مياه اليرموك: 100 لتر حصة الفرد من المياه يومياً في محافظات الشمال

الإثنين، 31-07-2023 09:45 ص

شركة مياه اليرموك: 100 لتر حصة الفرد من المياه يومياً في محافظات الشمال

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الوكيل الإخباري - رصد 
قال مدير عام شركة مياه اليرموك المهندس نبيل الزعبي إن 1% نسبة الأشخاص الذين لا تصلهم المياه في محافظات الشمال بالصيف وأغلبها في جرش وعجلون.

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وأضاف عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" اليوم الإثنين إن الشركة توفر المياه لـ 3 ملايين نسمة وعدد المشتركين 400 ألف مشترك في محافظات الشمال
ولفت أن 112 مليون متر مكعب من المياه سنوياً يتم تزويدها في خطوط شركة اليرموك وتوزيعها على 4 محافظات بحصة 100 لتر للفرد الواحد يومياً .


وأشار من الممكن أن تتعرض خطوط المياه لأعطال قد تؤدي إلى تأخر دور المياه على بعض المواطنين خلال فصل الصيف . 


وأكد أنه لم يتم تغيير أدوار إيصال المياه بحسب المناطق إلا بعلم المواطن ويتم ذلك في حال وجود عطل وتأخر وصول المياه إلى ساعات فقط ويتم تعويضه للمنطقة ذاتها. 


وأوضح أن ينابيع المياه تنخفض إنتاجيتها 40% خلال فصل الصيف والتي تزود بعض المناطق في عجلون حيث يتم تعويضها من مصادر أخرى.


واشتكى مواطنون في محافظات الشمال من انقطاع وضعف في المياه بعدة مناطق منها (اربد لواء بني عبيد - مخيم الشهيد عزمي المفتي - بيت يافا - عجلون - عنجرة - الخالدية المفرق البادية الشمالية الغربية - راس منيف ).

 


 




 

 


 

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