شكوى من افتقار نفق الأتراك في عمان للإنارة

الوكيل الإخباري - ناشد مواطن ، الجهات المعنية بتوفير الإنارة في "نفق الأتراك" ، شرق العاصمة عمان ، تحسّبا من كوارث مرورية .
وبين المواطن ، الأحد ، لـ"برنامج الوكيل" ، والذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية " راديو هلا" ، أن النفق بحاجة إلى الإنارة ، حيث أنه باتجاه واحد ، ويرتاده الكثير من المواطنين والمركبات، الأمر الذي يتطلّب حلا سريعا ، خاصة في فصل الشتاء .
وأشار ، أن هنالك فتيات ، وسيدات ، يستخدمنّ طريق النفق ، ما يعني الضرورة المُلّحة للوقوف على الشكوى.
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