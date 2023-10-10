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الثلاثاء، 10-10-2023 08:53 ص

محلل سياسي لـ الوكيل: الاحتلال بعد عملية طوفان الأقصى ليس كما قبل

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الوكيل الاخباري - رصد 
قال المحلل السياسي والمختص بالشأن الإسرائيلي من الناصرة سهيل ذياب إن وضع الاحتلال الإسرائيلي بعد بدء طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول الحالي ليس كما قبل . 

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وأضاف ذياب خلال اتصال هاتفي من الناصرة عبر برنامج الوكيل، على راديو هلا اليوم الثلاثاء أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو تدعو لترميم صورته من خلال إقامة حكومة طوارئ.


ولفت أن الأراضي المحتلة تواجه اتجاهين للمعارضة إحداهما للسياسة العامة والتي تدعو إلى شن هجوم مستمر على الفلسطينيين والأخرى لمعارضة نتنياهو وحكومته .


وأشار أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول العثور على حلول للرد على المقاومة بطرق بعيدة عن إدخال الأسرى الإسرائيليين .  


وتتواصل الاشتباكات في مواقع وبلدات إسرائيلية في رابع يوم على عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية ضد إسرائيل في وقت يشن فيه جيش الاحتلال غارات قال إنها الأعنف منذ سنوات على مختلف مناطق قطاع غزة.


 




 

 


 

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