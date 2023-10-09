صحافية من القدس لـ الوكيل: إعلام إسرائيلي يصف جيش الاحتلال بأنه هزيلا وضعيفا

الوكيل الاخباري - رصد

أكدت الصحافية الفلسطينية من القدس المحتل ليالي عيد، أن الإعلام الإسرائيلي يصف جيش الاحتلال بأنه هزيلا وضعيفا بعد تمكن المقاومين اختراق السياج الأمني لإسرائيل.

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وقالت ليالي خلال اتصال هاتفي من القدس عبر برنامج الوكيل، على راديو هلا اليوم الإثنين إن عملية طوفان الأقصى تعتبر حدث استثنائي يقع لأول مرة بين صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي .



ونوهت أن الخسائر في الجانب الإسرائيلي فادحة حيث يصل عدد القتلى إلى 1000 إسرائيلي بحسب وسائل إعلام عبرية مشيرة أن 17 مستوطنة شهدت اشتباكات بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال منذ بدء طوفان الأقصى.



وأكدت أنه يوجد غضب عارم في شوارع إسرائيل مطالبين بإسقاط حكومة نتنياهو وسط فشل حكومته خلال الأحداث الحالية .



وأكدت أنه من المتوقع أن تتصاعد التوترات بين المقاومة وجيش الاحتلال وأن تستمر الحرب على غزة لمدة ثلاثة أعوام وفق محللين إسرائيليين .

