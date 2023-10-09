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الإثنين، 09-10-2023 09:46 ص

حسنين لـ الوكيل: جيش الاحتلال تراجعت قوته والمقاومة بيدها زمام الأمور

ممم


الوكيل الاخباري -رصد
قال الإعلامي الفلسطيني من منطقة شفا عمرو بالجليل المحتل الأستاذ سعيد حسنين إن عملية طوفان الأقصى اربكت قادة الاحتلال الإسرائيلي .

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وأضاف حسنين خلال اتصال هاتفي من الجليل عبر برنامج الوكيل، على راديو هلا اليوم الإثنين أن المقاومة نجحت في هز الكيان الصهيوني خلال عمليتها المخطط لها بإحكام .


ولفت أن الجيش الإسرائيلي تراجعت قوته ولم يستطيع الرد بشكل مدروس ولكنه يحاول الرد على المقاومة بطريقة " هستيرية" مشيراً أن المقاومة بيدها زمام الأمور.


ونوه أن المقاومة تمتلك أوراق رابحة وضاغطة وهي أسر عدد كبير من الضباط الإسرائيليين والتي ستستخدم لمصلحة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.


وأوضح أن مطالب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو بالحماية من أمريكا تعكس ضعف الكيان الصهيوني.


وشدد أن إعادة حق فلسطين والفلسطينيين لن يعود من خلال المفاوضات وإنما من خلال المقاومة بكافة السبل .


 




 

 


 

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