صحفي فلسطيني لـ الوكيل: رفح شهدت الليلة الأشد منذ بدء العدوان الإسرائيلي

الوكيل الاخباري - رصد

قال الصحفي الفلسطيني مازن البلبيسي من قطاع غزة إن مدينة رفح شهدت ليلة دامية ومفجعة والتي تعتبر أشد ليلة بالقصف منذ بدء العدوان الاسرائيلي.

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وأضاف البلبيسي خلال اتصال هاتفي عبر برنامج الوكيل، على راديو هلا اليوم الاثنين أن جيش الاحتلال استهدف منازل مأهولة بالسكان ويوجد بها نازحون من الأطفال والنساء بالإضافة إلى مسجدين .



وأشار إلى أن طائرات ثقيلة وأحزمة نارية إسرائيلية قصفت رفح الليلة الماضية في عدة مناطق مما نتج عنها أكثر من 60 شهيداً وعدد من المصابين .



وأوضح أن النازحون يعانون مأساة ولديهم مخاوف من إلى أين سيذهبون بعد قصف مدينة رفح وسط أوضاع إنسانية صعبة وبنية تحتية غير مؤهلة.



وتابع" عدد كبير من النازحين يتزاحمون لشراء الخبز بالإضافة إلى صعوبة إنقاذ المصابين في مستشفى أبو يوسف النجار بسبب إمكانياته الضئيلة جداً".



وأكد أن مستشفى "أبو يوسف" ليس لديه القدرة على إجراء عمليات لقلة امكانياته وتم تحويل بعض المصابين إلى المستشفى الكويتي والذي يعتبر مركز صحي .



وبشأن المساعدات أكد أن معبر كرم أبو سالم كان مغلق خلال الأسبوعين الماضيين بسبب مظاهرات المستوطنين لرفضهم إدخال المساعدات إلى قطاع غزة مضيفاً أنه تم أمس ادخال أولى الشاحنات التجارية إلى رفح.