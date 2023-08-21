طالبة تقدمت لكافة امتحانات التوجيهي .. وعند اعلان النتائج كانت المفاجأة

الوكيل الاخباري -

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تفاجأت طالبة التوجيهي ايناس احمد الدهام بمدرسة الاميرة بسمة الثانوية في مأدبا بعد أن قدمت كافة الامتحانات الوزارية بأن يوم اعلان نتائج التوجيهي ظهرت نتيجتها "محرومة" بسبب الغيابات .وقالت الطالبة اليوم الاثنين لـ"الوكيل الاخباري" إن في ثاني يوم من اختبارات التوجيهي تم تبليغها من قبل مديرة القاعة في المدرسة التي تقدم فيها بأنها محرومة بسبب تجاوزها عدد الغيابات المسموح بها خلال أيام العام الدراسي بمدرستها .وتابعت الطالبة " أنها ذهبت إلى الوزارة وقدمت طلب استرحام وتم النظر به والسماح لها باستكمال تقديم باقي المباحث".وأكدت أنه تم إصدار كتاب استرحام من قبل وزارة التربية والتعليم بشأن خمس طالبات لاستكمال تقديم امتحاناتهن والتراجع عن حرمانهن.ونوهت أنها تمتلك رقم جلوس وكانت تدخل به إلى قاعة الامتحان.