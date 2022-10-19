طلبة جامعات لواء سحاب يشتكون من صعوبات في وسائل النقل العام

الوكيل الإخباري -

اشتكى طلبة الجامعات في لواء سحاب من صعوبة الذهاب والإياب إلى الجامعات الحكومية في وسائل النقل العام بسبب قلة عدد الحافلات واستغراق وقت طويل خلال الذهاب والعودة تصل إلى 3 ساعات .

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من جهته أكد متصرف لواء سحاب أسامة الهاشم أن لواء سحاب يعاني من قلة عدد حافلات النقل بالإضافة إلى مخالفات بتحميل أعداد زائدة من الركاب وعدم الالتزام في موقف التحميل والتنزيل .



وأضاف الهاشم عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" أنه يتابع مع هيئة النقل البري لزيادة عدد حافلات النقل العام في سحاب وتشديد الرقابة على المخالفات واتخاذ الإجراءات الرادعة.



وقال إن عدد سكان أهالي لواء سحاب والمناطق المجاورة يبلغ 180 ألف نسمة.

من جانبها أشارت الناطق الإعلامي باسم هيئة تنظيم النقل البري الدكتورة عبلة وشاح أنه اعتباراً من الأحد القادم سيتوفر حافلة جديدة للطلبة من لواء سحاب إلى جامعة البلقاء التطبيقية.



وأضافت عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" أن الهيئة تنتظر من جامعة البلقاء التطبيقية حصر أعداد الطلبة الدارسين في الجامعة في كافة المحافظات لتوفير عدد حافلات كافية .



وتابعت أنه تم التنسيق من متصرف لواء سحاب لحصر أعداد الطلبة وجامعاتهم لتوفير عدد الحافلات المطلوب .







