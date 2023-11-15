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الأربعاء، 15-11-2023 09:26 ص

على ماذا عثرت قوات الاحتلال بعد اقتحام مستشفى الشفاء !؟ - فيديو

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في قطاع غزة الأستاذ جميل سرحان ان الادعاءات بوجود عناصر للمقاومة واسلحة داخل مستشفى الشفاء عار عن الصحة ، حيث لم يتم ضبط اي مقاوم او قطعة سلاح داخله .

واضاف في حديثه لبرنامج الوكيل عبر راديو هلا، اليوم الاربعاء ، ان قوات الاحتلال اقتحمت المستشفى بعد منتصف ليلة الثلاثاء / الاربعاء ، مشيراً انها لم تعثر سوى على الشهداء والمصابين والكوادر الطبية وملفات المرضى  .

ولفت وفق ما نقلت له كوادر من داخل المستشفى ان الساحة التي استخدمت لدفن الشهداء اصبحت لا تتسع لدفن اعداد كبيرة من الشهداء ينتظر ذويهم دورهم للدفن هناك .

واشار سرحان انه منذ الايام الاولى من العدوان على غزة كان هناك استهداف مباشر للمستشفيات وسيارات الاسعاف والاطباء في قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال، مؤكداً ان المستشفى الوحيد الذي يعمل في القطاع حالياً هو مستشفى ناصر في خان يونس ،مؤكدا انهم يسعون من وراء ذلك الى حصد اكبر قدر ممكن من ارواح المدنيين .

وبين سرحان ان 68 % من منازل قطاع غزة دمرت و 1200 مجزرة ارتكبتها قوات الاحتلال بحق عائلات في القطاع ، وان هناك عدد كبير من الاهالي تحت الانقاض ،وان هناك 11240 شهيداً حتى الان في قطاع غزة منهم 4630 طفلاً  .

وفي نهاية حديثه اشار سرحان الى معكسر الدول الاعداء التي تساند اسرائيل وتأتي في مقدمتها الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا ، داعيا الشعوب العربية مخاطبة هذه المجتمعات ليعلموا عن الجرائم التي ترتكب في قطاع غزة للتأثير على الرأي العام هناك للضغط على الاحتلال الاسرائيلي لوقف الاعتداءات . 

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