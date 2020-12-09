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الأربعاء، 09-12-2020 11:43 ص

عمل دؤوب للارتقاء بالوطن وخدمة المواطن

قضايا تم حلها في زمن قياسي عبر برنامج الوكيل

حمد
الإعلامي محمد الوكيل


الوكيل الإخباري - ما زال "برنامج الوكيل" مستمرا في الوقوف على القضايا المجتمعية ، وعلى هموم المواطنين ، من منطلق الواجب المهني ، في خدمتهم ، حيث يجدون البرنامج ، منبرا لهم لسماع أصواتهم التي يكون لها صدى في زمن قياسي ، من قبل الجهات المعنية .

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وليس بجديد على برنامج جماهيري ، يعتبر الأول في الأردن ، والذي يبثّ عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" ، أن يكون حلقة وصل بين المواطن والمسؤول وجسر ممتد من أجل خدمتهم .

 

ومن هذا المنطلق ، فإن الإعلامي محمّد الوكيل ، أخذ على عاتقه أن يكون الصوت الصادح بالحق ، سواء أكانت قضايا خدماتية ، أو حقوقية ، أو اجتماعية ، وغيرها من الأمور .

 

وفي زمن قياسي ، يتم حلّ القضايا ، لمواطنين تواصلوا عبر البرنامج، ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ، ما تمّ معالجته في حلقة أمس الثلاثاء:

 

القضية الأولى ، فقد تواصلت مواطنة مع البرنامج ، لتشكو من عدم وجود اسم ابنتها على "منصة درسك" الأمر الذي أدى إلى إرباكها وارباك ابنتها ، حيث أنها طالبة مدرسية في إحدى المدارس الحكومية .

 

وخلال دقائق ، تم حلّ المشكلة ، من خلال وزارة التربية والتعليم ، حيث اتضح أن الأمر "مشكلة تقنية" ، وبالتالي ، تضمين اسمها عبر المنصة .

 

القضية الثانية ، معالجة تلف "ماسورة" مياه في منطقة بعمان ، بعد تواصل مواطن عبر البرنامج ،نتيجة لهدر المياه ، ما أدى إلى إرباك مواطنين.

 

القضية الثالثة ، تعبيد شارع الستين ، من خلال وزارة الأشغال العامة والإسكان ، في أقل من (24) ساعة ، بعد شكوى مواطن ، تفيد بأن الشارع باتجاه سحاب يشكل خطرا على مرتادي الطريق ، حيث تم العمل على اتخاذ إجراء فوري حياله .

 

القضية الرابعة ، إلغاء "مطب" على شارع "أوتوستراد الزرقاء" ، حيث شكوى تطالب بذلك ، وقامت الجهات المعنية بإيجاد الحل العاجل .

 

القضية الخامسة ، العمل على معالجة مشكلة منهل ، كان يشكّل خطرا على مواطنين في شارع الاستقلال بالعاصمة عمان .

 

ويستمر "برنامج الوكيل" بتلقي الاتصالات والرسائل من المواطنين ، حيث العمل الدؤوب من أجل خدمة المواطن والارتقاء بالوطن ، في ظلّ القيادة الهاشمية الحكيمة .

 

كما يجدر أن يتم ذكر وشكر كلّ مسؤول في موقعه ، جعل من منصبه وسيلة لخدمة المجتمع والوقوف على ما يهمّ الأردنيون.

 

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