مقطع فيديو ينتشر في زمن قياسي وأردنيون غاضبون

الوكيل الإخباري - حطّت على مكاتب "برنامج الوكيل" ، والذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" ، العديد من الشكاوى ، تتمثل بمخالفات طالت مواطنين ، من قبل فرق تفتيشية ، بذريعة عدم الامتثال لـ"أوامر الدفاع" ، واصفينها بأنها " مخالفات دون وجه حق" .

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وبيّن الإعلامي محمد الوكيل ، الثلاثاء ، أن هنالك العديد من مقاطع الفيديو يظهر من خلالها ، تحرير مخالفات لمواطنين ، بالرغم من التزامهم بارتداء الكمامات، آخر تلك المقاطع التي أثارت غضب الأردنيين ، مخالفة شخص في أحد المحال التجارية ، يتناول طعامه، علما أنه كان يضع الكمّامة .

وكان مقطع الفيديو انتشر كالنار في الهشيم ، عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، أمس الإثنين ، حيث أثار الاستياء الشعبي حيال الأشخاص الذين قاموا بتحرير مخالفة ، امام مطالب بإعادة النظر بشأن ذلك.

وطالب الإعلامي الوكيل، التخفيف على المواطنين ، نتيجة للغرامات المالية التي يتكبّدونها، على وقع معاناتهم المالية في ظلّ جائحة كورونا ، وسط تشديده على ضرورة الالتزام بالإجراءات الصحية اللازمة.

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