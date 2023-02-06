مجلس البناء الوطني يؤكد أهمية إنشاء المباني على الكود الزلزالي

الوكيل الإخباري - رصد

أكد أمين سر مجلس البناء الوطني الدكتور المهندس جمال قطيشات على أهمية إنشاء المباني على الكود الزلزالي الذي يتحمل الهزات الارضية ، والذي حددته تشريعات البناء الوطني بالتنسيق مع نقابة المهندسين الأردنيين.

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وأضاف عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا"، اليوم الإثنين أن المباني والمنشآت في المملكة يجب أن تأخذ التفاصيل الفنية لكود المباني المقاوم للزلازل من حيث التسليح والمقاطع والأعمدة والتربية التي سيتم إنشاء عليها المبنى.



ونوه أنه من الممكن التوقع بمكان وقوع الزلزال وذلك ضمن الخطة التي أصدرها مجلس البناء للمناطق التي تصنف خطورتها الزلزالية في المملكة مشيراً أنه لا يمكن التنبؤ بموعد وقوع الزلزال.



وقال إن المجلس شكل فرق تفتيش ميداني للرقابة على المشاريع "قيد الإنشاء" والتأكد من مطابقتها بحسب المخططات الهندسية وفق أسس "الكود المقاوم للزلازل" المعمول بها .



وحول المباني القديمة في المملكة أشار أن الكود الزلزالي يشمل المباني القائمة ويمكن التعديل على "كود" المبنى من خلال أعمال تعديلات من خلال الصيانة منوهاً أنه يتم فحص المبنى قبل بدء الأعمال للتأكد من عدم مطابقتها للكود .



وتابع" مباني المملكة لا تتصف بالارتفاع ويشمل الكود هذه المباني من حيث المتطلبات الفنية لمقاومة الزلازل ".



وأكد أن المكاتب الهندسية ملتزمة في تطبيق الاشتراطات على المخططات الهندسية داعياً إلى الإلتزام في تطبيق "الكود" على أرض المشروع .



يشار الى ان مجموعة من الزلازل والهزات الارضية ضربت جنوب تركيا فجر اليوم الاثنين واثرت على سوريا وأدت الى انهيار مباني ووقوع ضحايا في البلدين ، حيث وصلت قوة الهزات الأرضية أكثر من 7 درجات على مقياس ريختر وشعر بها سكان الاردن وتحديداً العاصمة عمان والمناطق الشمالية بوضوح رغم أن مركز الزلزال يبعد نحو 600 كم عن الأردن .