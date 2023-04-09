مصالحة: إعلام إسرائيل شوه صورة رمضان والاعتداء على المرابطين فضح الاحتلال

الوكيل الإخباري - رصد

قال المستشار الإعلامي والمختص بالشأن الاسرائيلي الأستاذ محمد المصالحة إن الإعلام الإسرائيلي صور شهر رمضان المبارك بأنه شهر الارهاب وشهر الاعتداء على الحرمات الدينية اليهودية .

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وأضاف المصالحة في اتصال هاتفي من فلسطين مع "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا"، اليوم الأحد أن الاعتداءات الأخيرة على المرابطين في المسجد الاقصى أظهرت الصورة الحقيقية للاحتلال الإسرائيلي بالاعتداء والاعتقال على الفلسطينيين.



وتابع" جرائم الاحتلال المتتالية بانتهاك حرمة وقدسية المكان والفلسطينيين هي قضية دينية وإذا استمرت قد تؤدي إلى حرب عقائدية ".



وأشار إلى نهوض لدى قطاعات اليهود في معرفة وإدراك الصورة الحقيقية لإسرائيل في العنف والاعتداء على الفلسطينيين .



وأكد المصالحة على صمود الشعب الفلسطيني والسعي لتوحيد الجبهات الفلسطينية للرد على رسائل الاحتلال الإسرائيلي .



