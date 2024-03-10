أمين عام الإفتاء: الصدقة واجبة على الاشقاء في قطاع غزة

الوكيل الاخباري - رصد

قال أمين عام دائرة الإفتاء الأردنية الدكتور الشيخ زيد ابراهيم الكيلاني إن الصدقة والتبرع الآن للأشقاء في قطاع غزة واجبة .



وأضاف الكيلاني عبر البث المفتوح المشترك لإذاعات مجموعة الراية الإعلامية على (راديو هلا، جيش إف إم، Bliss 104,3)، لحملة خير الأردن أن التبرعات لغزة تُسعد أهالي القطاع وتشعرهم بالود والتضامن وتغيظ العدو وسط الحصار المفروض على القطاع منذ بدء العدوان .



وأشار إلى أن جميع التبرعات لأهالي غزة تصل كاملة دون اي اقتطاعات أو أجور تشغيل، مؤكدا أن الحملة تهدف لإيصال وجبات غذائية سيتم إعدادها وإرسالها مباشرة في رمضان .



ولفت أنه على المسلم استثمار شهر رمضان بالصدقة وإطعام أهالي غزة، منوها أن من ينفق لله ينفق الله عليه وأن الصدقة وسيلة لتحقيق الآمال والأمنيات .



ارقام التواصل والتبرع مباشرة :

065820077 أو 065820088

او على حساب كلك على الرقم : 0798839444



او على الحساب البنكي / البنك العربي الإسلامي على الرقم 90909501

أو البنك الاسلامي الاردني / 2298530



يشار الى أن مجموعة الراية أطلقت اليوم الأحد حملة خير الاردن عبر البث المفتوح المشترك لإذاعات مجموعة الراية الإعلامية (راديو هلا، جيش إف إم، Bliss 104,3)، ، وبالتعاون مع وقفية خير الأردن لجمع التبرعات لتأمين وجبات غذائية جاهزة، لأهلنا في غزة خلال شهر رمضان المبارك.

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