الثلاثاء 04-05-2021
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الثلاثاء، 04-05-2021 09:18 ص

ترحيب بآلية

مواطنون : تطعيم المعلمين يضمن العودة إلى المدارس

صحة
توضيحية


الوكيل الإخباري - رحّب مواطنون بآلية عمل الحكومة ، بشأن تطعيم قطاعات مختلفة ، من أجل الحدّ من انتشار فيروس كورونا في المملكة .

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يأتي ذلك ، من خلال اتصالات هاتفية  تلقّاها الإعلامي محمد الوكيل، الثلاثاء ، عبر "برنامج الوكيل" ، والذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا"، للوقوف على آراء الأردنيين حول بدء معلمي عمان بالتوجه إلى مراكز التطعيم الخاصة بهم ، والمسجلين عبر المنصّة الخاصة ، لتلقي اللقاح .

 

وأشار كثيرون أن هذا الإجراء يساهم في عودة الطلبة إلى المدارس ، والعمل بالتعليم الوجاهي ، حيث يمكّن ذلك الطلبة من الاستفادة من الدروس ، عوضا من تلقيهم التعليم عن بعد .

 

ولفتوا أنه من الأجدر أن يتلقى المعلمون اللقاح ، كونهم على اتصال مباشر بالطلبة ، منعا من انتشار الوباء ، وحفاظا على صحة وسلامة الطلبة والعاملين في المدارس.

 

 

 




 

 


 

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