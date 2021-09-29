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الأربعاء، 29-09-2021 08:52 ص

مواطن : طفلي تعرض للضرب بوحشية من قبل معلم بالبادية الشمالية

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الوكيل الإخباري - عبّر مواطن عن استيائه حيال تعرض ابنه للضرب المبرح في إحدى المدارس الحكومية الكائنة بالبادية الشمالية ، من قبل أحد المعلمين .

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وأشار المواطن الأربعاء عبر "برنامج الوكيل" والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية " راديو هلا" أن ابنه يبلغ من العمر 13 عاما ، منوها أنه قد حصل على تقرير طبي في حالة طفله .

 

ونوه أن الأمر يتطلب وقفة وزارة التربية والتعليم من أجل الوقوف على الشكوى ، خاصة أن الطفل لا يرغب بالعودة إلى المدرسة ، نتيجة لما تعرض له .

 

ومن جهته طالب الإعلامي محمد الوكيل الوزارة بمتابعة المشكلة ، واتخاذ الإجراءات المناسبة حيال المعلم .

 

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