مواطن : طفلي تعرض للضرب بوحشية من قبل معلم بالبادية الشمالية

الوكيل الإخباري - عبّر مواطن عن استيائه حيال تعرض ابنه للضرب المبرح في إحدى المدارس الحكومية الكائنة بالبادية الشمالية ، من قبل أحد المعلمين .

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وأشار المواطن الأربعاء عبر "برنامج الوكيل" والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية " راديو هلا" أن ابنه يبلغ من العمر 13 عاما ، منوها أنه قد حصل على تقرير طبي في حالة طفله .

ونوه أن الأمر يتطلب وقفة وزارة التربية والتعليم من أجل الوقوف على الشكوى ، خاصة أن الطفل لا يرغب بالعودة إلى المدرسة ، نتيجة لما تعرض له .

ومن جهته طالب الإعلامي محمد الوكيل الوزارة بمتابعة المشكلة ، واتخاذ الإجراءات المناسبة حيال المعلم .

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