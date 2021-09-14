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الثلاثاء، 14-09-2021 09:24 ص

مواطن : ابني يرغب بالصناعي والمدرسة سجلته علمي

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الوكيل الإخباري - عبّر مواطن عن استيائه حيال اختيار مدرسة حكومية في العاصمة عمان فرع العلمي لابنه في الثانوية ، بالرغم من انه يرغب في التسجيل بالفرع الصناعي .

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جاء ذلك من خلال "برنامج الوكيل" والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية " راديو هلا" .

 

ومن جهته لفت الإعلامي محمد الوكيل أن من الأجدر أن يتم احترام  رغبة الأبناء في انتقاء الفرع الذي يرغبونه على وقع المطالبة بالتوجه إلى التعليم المهني لرفد سوق العمل بالتخصصات المهنية .

 

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