ارتفاع عدد متلقي لقاح كورونا خلال الأيام الماضية في جرش

الوكيل الإخباري - أكد الإعلامي محمد الوكيل الخميس ، ارتفاع عدد المقبلين على تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا خلال الأيام الثلاثة الماضية ، وذلك بعد حلقة "برنامج الوكيل"الأحد المنصرم والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية " راديو هلا" .
وأشار الإعلامي الوكيل ، إلى أنه ووفق بيانات رسمية صادرة عن مديرية صحة جرش فقد ارتفعت وتيرة الإقبال على المطعوم ، ما يعني مدى تأثر أهالي المحافظة بالبرنامج .
وفيما يلي تفاصيل أعداد متلقي لقاح كورونا في المحافظة :
عدد المطعمين ليوم الاثنين:
في محافظة جرش الموافق 13/9/2021...883
نادي جرش الرياضي (فايزر جرعة 2+1)...171
مستشفى جرش الحكومي (سينوفارم جرعة 1+2)...201
مركز تطعيم بلدية جرش الكبرى ( فايزرجرعة 1+2 )....191
مركز صحي الرازي الشامل ( فايزر جرعة1+2)...113
مركز صحي برما الشامل (فايزر جرعة1+2)....39
مركز تطعيم مخيم سوف ( فايزر جرعة 1+2)...54
مركز تطعيم مخيم جرش (فايزر جرعة 1+2)...61
فريق جوال صحة جرش ( فايزر جرعة 1+2)...48
عدد الجرعات التراكمي في محافظة جرش....123814
عدد المطعمين جرعة أولى...67925
عدد المطعمين جرعة ثانية...55889
عدد المطعمين ليوم الثلاثاء :
في محافظة جرش الموافق 14/9/2021...802
نادي جرش الرياضي (فايزر جرعة 2+1)...311
مركز تطعيم بلدية جرش الكبرى ( فايزر جرعة 1+2 )....137
مركز صحي الرازي الشامل ( فايزر جرعة1+2)...110
مركز صحي برما الشامل (فايزر جرعة1+2)....35
مركز تطعيم مخيم سوف ( فايزر جرعة 1+2)...60
مركز تطعيم مخيم جرش (فايزر جرعة 1+2)...80
فريق جوال صحة جرش ( فايزر جرعة 1+2)...69
عدد الجرعات التراكمي في محافظة جرش....124616
عدد المطعمين جرعة أولى...68313
عدد المطعمين جرعة ثانية...56303
عدد المطعمين ليوم الاربعاء:
في محافظة جرش الموافق 15/9/2021...814
نادي جرش الرياضي (فايزر جرعة 2+1)...263
مركز تطعيم بلدية جرش الكبرى ( فايزر جرعة 1+2 )....142
مركز صحي الرازي الشامل ( فايزر جرعة 1+2)...98
مركز صحي برما الشامل (فايزر جرعة 1+2)....32
مركز تطعيم مخيم سوف ( فايزر جرعة 1+2)...57
مركز تطعيم مخيم جرش (فايزر جرعة 1+2)...97
فريق جوال صحة جرش ( فايزر جرعة 1+2)...125
عدد الجرعات التراكمي في محافظة جــرش....125470
عدد المطعمين جرعة أولى...68733
عدد المطعمين جرعة ثانية...56737
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