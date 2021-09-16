ارتفاع عدد متلقي لقاح كورونا خلال الأيام الماضية في جرش

الوكيل الإخباري - أكد الإعلامي محمد الوكيل الخميس ، ارتفاع عدد المقبلين على تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا خلال الأيام الثلاثة الماضية ، وذلك بعد حلقة "برنامج الوكيل"الأحد المنصرم والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية " راديو هلا" .

اضافة اعلان

وأشار الإعلامي الوكيل ، إلى أنه ووفق بيانات رسمية صادرة عن مديرية صحة جرش فقد ارتفعت وتيرة الإقبال على المطعوم ، ما يعني مدى تأثر أهالي المحافظة بالبرنامج .

وفيما يلي تفاصيل أعداد متلقي لقاح كورونا في المحافظة :

عدد المطعمين ليوم الاثنين:

في محافظة جرش الموافق 13/9/2021...883

نادي جرش الرياضي (فايزر جرعة 2+1)...171

مستشفى جرش الحكومي (سينوفارم جرعة 1+2)...201

مركز تطعيم بلدية جرش الكبرى ( فايزرجرعة 1+2 )....191

مركز صحي الرازي الشامل ( فايزر جرعة1+2)...113

مركز صحي برما الشامل (فايزر جرعة1+2)....39

مركز تطعيم مخيم سوف ( فايزر جرعة 1+2)...54

مركز تطعيم مخيم جرش (فايزر جرعة 1+2)...61

فريق جوال صحة جرش ( فايزر جرعة 1+2)...48

عدد الجرعات التراكمي في محافظة جرش....123814

عدد المطعمين جرعة أولى...67925

عدد المطعمين جرعة ثانية...55889

عدد المطعمين ليوم الثلاثاء :

في محافظة جرش الموافق 14/9/2021...802

نادي جرش الرياضي (فايزر جرعة 2+1)...311

مركز تطعيم بلدية جرش الكبرى ( فايزر جرعة 1+2 )....137

مركز صحي الرازي الشامل ( فايزر جرعة1+2)...110

مركز صحي برما الشامل (فايزر جرعة1+2)....35

مركز تطعيم مخيم سوف ( فايزر جرعة 1+2)...60

مركز تطعيم مخيم جرش (فايزر جرعة 1+2)...80

فريق جوال صحة جرش ( فايزر جرعة 1+2)...69

عدد الجرعات التراكمي في محافظة جرش....124616

عدد المطعمين جرعة أولى...68313

عدد المطعمين جرعة ثانية...56303

عدد المطعمين ليوم الاربعاء:

في محافظة جرش الموافق 15/9/2021...814

نادي جرش الرياضي (فايزر جرعة 2+1)...263

مركز تطعيم بلدية جرش الكبرى ( فايزر جرعة 1+2 )....142

مركز صحي الرازي الشامل ( فايزر جرعة 1+2)...98

مركز صحي برما الشامل (فايزر جرعة 1+2)....32

مركز تطعيم مخيم سوف ( فايزر جرعة 1+2)...57

مركز تطعيم مخيم جرش (فايزر جرعة 1+2)...97

فريق جوال صحة جرش ( فايزر جرعة 1+2)...125

عدد الجرعات التراكمي في محافظة جــرش....125470

عدد المطعمين جرعة أولى...68733

عدد المطعمين جرعة ثانية...56737