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الأربعاء، 27-04-2022 11:53 م

وزارة الزراعة لـ الوكيل : المواطن سيشعر بانخفاض أسعار الليمون

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الوكيل الإخباري - مجدي الباطية - قال مساعد الأمين العام في وزارة الزراعة لشؤون التسويق والجودة حازم الصمادي، ان الوزارة دائما تسعى لتوفير السلع الزراعية للمواطنين باسعار مناسبة والحفاظ على مصلحة المزارعين .

ولفت في تصريح عبر برنامج "الوكيل"، الذي يبث على أثير راديو "هلا" اليوم الاربعاء ،  ان الوزارة لاحظت ان هناك ارتفاع في اسعار الليمون بالاسواق فقامت بفتح باب الاستيراد لهذا المنتج .

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 وتوقع الصمادي وصول اول شحنة من الليمون الى المملكة من فلسطين اعتبارا من يوم غد الخميس الامر الذي سيؤدي على انخفاض اسعار الليمون في الاسواق ، مشيرا ان بعد هذه الشحنة ستصلنا شحنات من مصر وسوريا وغيرها من الدول .

 

وقال إن الأردن بدأ منذ أسبوع بتصدير البطيخ والشمام إلى لبنان، كما أن هذا الوقت من العام يشهد بدء تصدير الخيار والزهرة والبندورة والفلفل، وبعد منتصف شهر أيار المقبل يبدأ موسم الصادرات من الخضراوات بالنسبة للأردن .

في شهري تموز وآب تكون الصادرات بنسبة عالية من الدراق والخوخ والنكتارين والمشمش إلى دول الخليج العربي ، وفق الصمادي الذي أكد المستوى والسمعة العاليتين للمنتج الأردني .

 

واكد الصمادي على جودة المنتجات الزراعية في الاردن حيث يدرك مزارعنا ان هناك مراقبة كبيرة على جودة المنتج بالاسواق المحلية والعالمية وخضوع منتجاته للفحصوص المخبرية الكاملة ، داعياً المواطنين الى الاشادة بمنتجاتنا الزراعية .

واكد ان جميع المنتجات الزراعية ستكون متوفرة للمواطنين خلال ايام عيد الفطر السعيد وسيتم مراقبة الاسواق، والوزارة مستعدة لاستقبال اية ملاحظات .

 

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