الأربعاء 2025-11-12 01:34 م
 

332 شكوى ضد منشآت خالفت الحد الأدنى للأجور منذ بداية العام

الأربعاء، 12-11-2025 12:30 م

الوكيل الإخباري-تيماء عبيدات

 

 قال الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود، إن عدد الشكاوى التي استقبلتها منصة "حماية" منذ بداية العام والمتعلقة بعدم التزام بعض المنشآت بدفع الحد الأدنى للأجور، بلغ 332 شكوى، معظمها في قطاع الخدمات والتعليم الخاص.



وبيّن الزيود لـ"الوكيل الإخباري" أن قانون العمل يعاقب صاحب العمل بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 1000 دينار عن كل حالة يُدفع فيها للعامل أجر يقل عن الحد الأدنى للأجور، أو في حال وجود تمييز في الأجر بين الجنسين للعمل ذي القيمة المتساوية، وذلك إضافة إلى الحكم للعامل بفرق الأجر، مؤكداً أن العقوبة تتضاعف في حال تكرار المخالفة.

 

 وكانت قد أعلنت اللجنة الثلاثية لشؤون العمل  عن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص من 260 إلى 290 دينارا، وتطبيقه من 2025/1/1 ولغاية 2027/12/31.

 
 
