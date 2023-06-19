وزير الاقتصاد الرقمي: نتجه لتفعيل الهوية الرقمية للأردنيين المغتربين عن بُعد

الوكيل الاخباري - رصد

كشف وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة أن الوزارة تتجه لتفعيل الهوية الرقمية للأردنيين المغتربين عن بُعد بالإضافة للتواجد في المطار لتفعيلها للمواطنيين القادمين إلى الأردن .



وأضاف الهناندة عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" اليوم الاثنين أن 500 ألف مواطن فعّل الهوية الرقمية لغاية الآن، ونطمح للوصول إلى 1.5 مليون هوية رقمية مع نهاية العام الحالي.



وأكد أن تفعيل الهوية الرقمية محمي وآمن مشيراً أن المواطن هو الشخص الوحيد الذي يمكنه الوصول إلى بياناته .



وتابع "تفعيل الهوية الرقمية يستوجب زيارة إحدى محطات سند المنتشرة في أنحاء المملكة أو من خلال البنوك المشاركة لمرة وحدة فقط لتفعيلها من خلال بصمة اليد أو العين.



ونوه أن الأردن يحتل المرتبة الخامس على مستوى الدول العربية بالتحول التكنولوجي .



ودعا المواطنين إلى تفعيل الهوية الرقمية للانتقال إلى الخدمات الرقمية بسهولة ويسر ضمن خطة التحول الرقمي في الاردن .

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