وزير التربية: خطة دمج وزارتي التربية والتعليم العالي أمام مجلس الوزراء

الوكيل الإخباري - رصد

قال وزير التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة إن التربية ستعتمد تشعيب الطلبة من الصف التاسع بدلاً من العاشر اعتباراً من العام الحالي.

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وأضاف محافظة عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا"، اليوم الاثنين، أن التشعيب سينقسم إلى الفرعي المهني الذي سيبدأ من الصف العاشر والأكاديمي من الصف الحادي عشر .



ونوه أن الفرع المهني سيتم تدريسه على ثلاثة سنوات بمناهج جديدة وذلك لتدريب الطلبة وإلحاقهم بسوق العمل أو استكمال دراستهم الجامعية .



وحول الفرع الاكاديمي قال " لن يكون هناك تخصصي العلمي والأدبي وإنما سيكون هناك مواد مختارة بحسب ميول الطالب والتي ستكون 8 مواد كحد أقصى وتقسم على سنتين في السنة الأولى ( عربي ، انجليزي، تربية اسلامية / رياضيات) أم السنة الثانية يختار مواد التخصص التي يرغب من خلالها دراسة التخصص الجامعي.



وأكد محافظة أن مقترح خطة تطوير امتحان التوجيهي سيتم بحثه من خلال لجنة التربية في الوزارة وسيتم اعتماد ما تقرره اللجنة مشيراً أنه لا تغيير على التوجيهي خلال العامين القادميين .



و بشأن دمج وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي قال إن مقترح الدمج أمام مجلس الوزراء للبحث فيه والإقرار بشأنه مضيفاً أن الدمج هو إنشاء وزارة جديدة للتعليم والموارد البشرية تضم مجالس (مجلس للتعليم الأساسي، ومجلس للتعليم العالي، ومجلس للتعليم المهني).