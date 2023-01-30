الإثنين 30-01-2023
الوكيل الاخباري

بوابة الأردن: البدء بأعمال التنفيذ للحزمة الأولى لمشروع أبراج السادس

إعلان بدء التقدم بطلبات الالتحاق ببرنامج ماجستير الرياضيات في الجامعة الهاشمية

﻿دهس طفل عمره 5 سنوات في إربد

فيديو - الديوان الملكي يهنئ الملك بمناسبة ذكرى ميلاده الحادي والستين

الاتحاد العمالي العام في لبنان يدرس تنفيذ إضراب عام

الملكة تكتب للملك: ليس هناك نعمة أكبر من أن أسير رحلة حياتي بجانبك

وزير العمل: لن يكون هناك أي قرار بتصويب العمالة الوافدة

استقرار أسعار الذهب في الأردن الاثنين

ستولتنبرغ يدعو سيئول إلى توسيع مساعدتها لأوكرانيا

الدولار يتجه لتسجيل خسارة للشهر الرابع على التوالي

الإثنين، 30-01-2023 09:28 ص

وزير التربية: اعتماد تشعيب طلبة الصف التاسع بدلاً من العاشر اعتباراً من العام الحالي

وزير التربية: خطة دمج وزارتي التربية والتعليم العالي أمام مجلس الوزراء

ججججج


الوكيل الإخباري - رصد
قال وزير التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة إن التربية ستعتمد تشعيب الطلبة من الصف التاسع بدلاً من العاشر اعتباراً من العام الحالي.

اضافة اعلان


وأضاف محافظة عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا"، اليوم الاثنين، أن التشعيب سينقسم إلى الفرعي المهني الذي سيبدأ من الصف العاشر والأكاديمي من الصف الحادي عشر .


ونوه أن الفرع المهني سيتم تدريسه على ثلاثة سنوات بمناهج جديدة وذلك لتدريب الطلبة وإلحاقهم بسوق العمل أو استكمال دراستهم الجامعية .


وحول الفرع الاكاديمي قال " لن يكون هناك تخصصي العلمي والأدبي وإنما سيكون هناك مواد مختارة بحسب ميول الطالب والتي ستكون 8 مواد كحد أقصى وتقسم على سنتين في السنة الأولى ( عربي ، انجليزي، تربية اسلامية / رياضيات) أم السنة الثانية يختار مواد التخصص التي يرغب من خلالها دراسة التخصص الجامعي.


وأكد محافظة أن مقترح خطة تطوير امتحان التوجيهي سيتم بحثه من خلال لجنة التربية في الوزارة وسيتم اعتماد ما تقرره اللجنة مشيراً أنه لا تغيير على التوجيهي خلال العامين القادميين .  


و بشأن دمج وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي قال إن مقترح الدمج أمام مجلس الوزراء للبحث فيه والإقرار بشأنه مضيفاً أن الدمج هو إنشاء وزارة جديدة للتعليم والموارد البشرية تضم مجالس (مجلس للتعليم الأساسي، ومجلس للتعليم العالي، ومجلس للتعليم المهني).


 




 

 


 

إقرأ ايضا
464319_8_1674933862

وزير العمل: لن يكون هناك أي قرار بتصويب العمالة الوافدة

ممممم

وزير التربية والتعليم : نتائج امتحان التوجيهي الخميس

534643364

الانتهاء من تأهيل طريق النقب في الاتجاهين أيار المقبل (الأشغال العامة)

1609152423242

الاشغال: تمويل كويتي لتأهيل طريق العقبة الخلفي والموافقة على التنفيذ قريباً

0L5A1067

3 إصابات بحادث تصادم 5 مركبات على شارع الأردن

jkjhkj - Copy

وزير الزراعة: إصابات الحُمى القلاعية المسجلة بسبب اعلاف استوردت من أحد الدول العربية

أخبار متعلقة
ممممم

وزير التربية والتعليم : نتائج امتحان التوجيهي الخميس