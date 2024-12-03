ابن عم المواطن طارق حبيب يروي تفاصيل وفاته في مستشفى الأميرة بسمة

الوكيل الإخباري- كشف خالد حبيب ابن عم المواطن طارق حبيب الذي أوعز وزير الصحة بتشكيل لجنة تحقيق حول ملابسات وفاته في مستشفى الأميرة بسمة في إربد تفاصيل اللحظات الأخيرة لطارق منذ دخوله إلى المستشفى وحتى وفاته، فيما ذكر بأن الصحة لم تتحرك إلا بعد إثارة القضية من العائلة ولم يبادر أحد من الوزارة بالتواصل مع العائلة حتى الآن.



وقال خالد اليوم الثلاثاء، عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، إن ابن عمه (47 عاما) راجع المستشفى بتاريخ 2024/11/18 وكان يشعر بالتعب، وعلى الفور جرى إخباره بالبقاء داخل المستشفى لإجراء عملية قسطرة لكن لم يتم إدخاله وبقي أكثر من 4 ساعات نظرا لعدم وجود أسرة ولم يجري تحويله إلى مستشفى آخر.



وأضاف أن ابن عمه اتصل معه بعد مضي 3 ساعات على وجوده في المستشفى وطلب مساعدته لأجل تأمين سرير أو محاولة نقله لمستشفى آخر، لافتا إلى أن حالته كانت تزداد سوءا ولكن لم يجري التعامل معه مباشرة لحين زاد تعبه وتم إدخاله في النهاية إلى غرفة العناية الحثيثة حيث لفظ أنفاسه الأخيرة هناك وتم تسجيل وفاته بأنها وفاة طبيعية.



وأشار خالد إلى أن المستشفى قصر بالتعامل مع حالة طارق وعندما دخل إلى غرفة العناية الحثيثة طلبوا من العائلة التنسيق مع طبيب في مستشفى آخر من أجل تحويله إليه ولكن هذا الإجراء لم يراعي الأسس المتبعة إذ كان يجب على المستشفى أن تتواصل مع المستشفى الآخر وليس أن يتواصل هو بشكل شخص مع الطبيب.



وبيّن أن العائلة تطالب بتطبيق العدالة وكشف حقيقة التقصير الذي أدى في النهاية إلى وفاة خالد ويجب مراجعة تسجيلات الكاميرات التي تثبت أن جاء لوحده بمركبته ودخل إلى المستشفى حتى وفاته، مؤكدا أنه المعيل الوحيد لعائلته إذ أن لديه 3 بنات وولد ولا معيل آخر للعائلة.



وكان قرر وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، أمس الاثنين، تشكيل لجنة طبية للتحقيق بوفاة أحد المواطنين، الذي راجع مستشفى الأميرة بسمة بتاريخ 2024/11/18، وتوفي بعد أن أدخل وحدة العناية القلبية الحثيثة بالمستشفى، وذلك للوقوف على الإجراءات الطبية المتخذة.

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