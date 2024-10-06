اختطاف أردنيين اثنين على يد عصابات في المكسيك.. والخارجية تتابع

الوكيل الإخباري- ناشد المواطن أيمن مهيدات السلطات المعنية بالمساعدة في الإفراج عن نجله صهيب (23 عاما) وشخص آخر يدعى خالد العمري (ثلاثيني) المختطفين منذ 8 آب 2024 في ولاية تشيواوا بالمكسيك.

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وقال مهيدات اليوم الأحد، لـ"الوكيل الإخباري"، إن نجله قصد الولايات المتحدة الامريكية (هجرة) مع عدد من الشباب الأردنيين من أجل العمل، وكان خط مسيرهم إلى هناك (الأردن، بريطانيا، كولومبيا، غواتيمالا، هندوراس، المكسيك ومن هناك إلى الولايات المتحدة).



وأضاف أنه بالبداية تم اختطاف نجله مع 4 آخرين، وقام ذويهم جميعا بدفع نحو 15 ألف دولار للعصابة أي بمعدل 3 آلاف دولار عن الشخص الواحد، حيث تم الإفراج عن اثنين مختطفين نظرا لمرضهم وإصابتهم بارتفاع ضغط الدم، في حين تم الإفراج لاحقا عن شخص ثالث، أما نجله والعمري فقد طلبت العصابة مجددا دفع نحو 3500 دولار لقاء الإفراج عنهما ولم يتم التواصل مع العصابة أو تلقي أي خبر منها منذ 10 أيام.



وتابع أنه تم إرسال الفدية إلى العصابة عن طريق أصدقاء ومعارف موجودين في الولايات المتحدة إذ أن هناك حظرا على الحوالات المالية من الأردن إلى المكسيك.