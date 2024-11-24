الزراعة: وقف استيراد البطاطا

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الوكيل الإخباري- قال مساعد الأمين العام للتسويق في وزارة الزراعة خليل عمرو بأن عمليات استيراد البطاطا متوقفة حالياً ، عازياً السبب لاقتراب حصاد محصول البطاطا في مناطق جنوب المملكة . اضافة اعلان





وبين عمرو لـ "الوكيل الإخباري" بأن السماح باستيراد البطاطا في هذه الفترة يضر بالمزارع الأردني ، حيث كان الباب مفتوحاً لاستيراد البطاطا في فترة سابقة بسبب ضعف الانتاج المحلي للبطاطا ، الأمر الذي تسبب بحاجة المملكة لـ 10 إلى 12 طن من البطاطا ، وهو ما أدى إلى فتح باب استيرادها من الخارج .



وأشار إلى أن استيراد البطاطا من لبنان توقف في فترة سابقة لوجود مرض يسمى "النيماتودا الممرضة" للنبات من نوع "جلوبوديرا" في محصول بعض المناطق في لبنان ، حيث توقف الاستيراد من لبنان في تلك الفترة لتجنب الإضرار بالمواطن الأردني .



ولفت إلى أن عمليات استيراد البطاطا من تركيا كذلك متوقفة ، حتى يتمكن المزارع الأردني في جنوب المملكة من عرض منتجه وتسويقه وبيعه في السوق المحلي ، دون التأثير على مبيعات محصوله بمنتجات خارجية .