الزراعة: وقف استيراد البطاطا

وبين عمرو لـ "الوكيل الإخباري" بأن السماح باستيراد البطاطا في هذه الفترة يضر بالمزارع الأردني ، حيث كان الباب مفتوحاً لاستيراد البطاطا في فترة سابقة بسبب ضعف الانتاج المحلي للبطاطا ، الأمر الذي تسبب بحاجة المملكة لـ 10 إلى 12 طن من البطاطا ، وهو ما أدى إلى فتح باب استيرادها من الخارج .
وأشار إلى أن استيراد البطاطا من لبنان توقف في فترة سابقة لوجود مرض يسمى "النيماتودا الممرضة" للنبات من نوع "جلوبوديرا" في محصول بعض المناطق في لبنان ، حيث توقف الاستيراد من لبنان في تلك الفترة لتجنب الإضرار بالمواطن الأردني .
ولفت إلى أن عمليات استيراد البطاطا من تركيا كذلك متوقفة ، حتى يتمكن المزارع الأردني في جنوب المملكة من عرض منتجه وتسويقه وبيعه في السوق المحلي ، دون التأثير على مبيعات محصوله بمنتجات خارجية .
-
أخبار متعلقة
-
مصدر أمني: العثور على جثة مواطن متوفياً بعد اختفائه لأيام
-
رئيس الوزراء يزور مصابي الأمن العام والحكومة تؤكد أن المجرم صاحب سجلات جرمية ومخدرات
-
السعايدة: خطة طوارئ شاملة لضمان وصول التيار الكهربائي لمنازل المواطنين خلال الشتاء
-
الأمن العام: لا اغلاقات في الرابية والأمور عادت لطبيعتها
-
شاهد : اشتعال مركبة بخلدا وبطولة مواطن تحول دون وقوع كارثة - فيديو
-
الامن العام : مقتل شخص وإصابة آخر بمشاجرة في مأدبا
-
الامن العام : وفاة واصابات بحريق شقة سكنية في إربد
-
العدل: إنجاز 657 مزادا إلكترونيا وتنفيذ 229 عقوبة بديلة عن الحبس الشهر الماضي