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الزراعة: وقف استيراد البطاطا

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 24-11-2024 01:47 م
الوكيل الإخباري-  قال مساعد الأمين العام للتسويق في وزارة الزراعة خليل عمرو بأن عمليات استيراد البطاطا متوقفة حالياً ، عازياً السبب لاقتراب حصاد محصول البطاطا في مناطق جنوب المملكة .اضافة اعلان


وبين عمرو لـ "الوكيل الإخباري" بأن السماح باستيراد البطاطا في هذه الفترة يضر بالمزارع الأردني ، حيث كان الباب مفتوحاً لاستيراد البطاطا في فترة سابقة بسبب ضعف الانتاج المحلي للبطاطا ، الأمر الذي تسبب بحاجة المملكة لـ 10 إلى 12 طن من البطاطا ، وهو ما أدى إلى فتح باب استيرادها من الخارج .

وأشار إلى أن استيراد البطاطا من لبنان توقف في فترة سابقة لوجود مرض يسمى "النيماتودا الممرضة" للنبات من نوع "جلوبوديرا" في محصول بعض المناطق في لبنان ، حيث توقف الاستيراد من لبنان في تلك الفترة لتجنب الإضرار بالمواطن الأردني .

ولفت إلى أن عمليات استيراد البطاطا من تركيا كذلك متوقفة ، حتى يتمكن المزارع الأردني في جنوب المملكة من عرض منتجه وتسويقه وبيعه في السوق المحلي ، دون التأثير على مبيعات محصوله بمنتجات خارجية .
 
gnews

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