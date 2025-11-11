الثلاثاء 2025-11-11 12:00 م
 

السليحات يتوقع الانتهاء من مناقشات مشروع قانون الموازنة خلال ثلاثة أسابيع

مجلس النواب
مجلس النواب
 
الثلاثاء، 11-11-2025 11:13 ص
الوكيل الإخباري-   أكد رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب نمر السليحات أن اللجنة ستقوم بوضع إطار عمل لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2026.اضافة اعلان


وتوقع السليحات، خلال مناقشة مشروع القانون، اليوم الثلاثاء، إنهاء المناقشات مع الوزارات والدوائر الحكومية والهيئات المستقلة خلال ثلاثة أسابيع قبل إرسال المشروع مجددا للمجلس من أجل إقراره.

وأضاف أن اللجنة سوف تقوم بدراسة أثر عجز الموازنة والدين العام والمؤشرات الاقتصادية ومدى تحقق فرضيات الموازنة .

وأشار السليحات إلى أن إرسال مشروع قانون الموازنة قبل نهاية العام وإقرارها مبكرا يعزز الانفاق الرأسمالي.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

مجلس النواب

شؤون برلمانية نواب: موازنة 2026 مكررة.. وتعتمد على تدوير العجز والاقتراض

ارشيفية

فلسطين الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه على جنين ومخيمها لليوم الـ 295

وزارة الصحة

أخبار محلية الحكومة ترفع موازنة وزارة الصحة إلى 785 مليون دينار

غت

منوعات ابنة الـ8 سنوات تموت دهساً في إندونيسيا... تحت أقدام فيل!

عجلون : حركة سياحية نشطة تجاوزت 55 ألف زائر

أخبار محلية بلدية عجلون تزيل 7 بسطات ومعرّشات عشوائية عند مدخل قلعة عجلون

للا

منوعات مفاجأة في حكم إعدام قاتلة زوجها وأطفاله الستة بمصر - فيديو

انخفاض النفط عالميا

أسواق ومال انخفاض أسعار النفط عالميا

عن

فن ومشاهير وفاة فنان مصري شهير في حادث مأساوي



 
 





الأكثر مشاهدة