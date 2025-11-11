السليحات يتوقع الانتهاء من مناقشات مشروع قانون الموازنة خلال ثلاثة أسابيع

وتوقع السليحات، خلال مناقشة مشروع القانون، اليوم الثلاثاء، إنهاء المناقشات مع الوزارات والدوائر الحكومية والهيئات المستقلة خلال ثلاثة أسابيع قبل إرسال المشروع مجددا للمجلس من أجل إقراره.
وأضاف أن اللجنة سوف تقوم بدراسة أثر عجز الموازنة والدين العام والمؤشرات الاقتصادية ومدى تحقق فرضيات الموازنة .
وأشار السليحات إلى أن إرسال مشروع قانون الموازنة قبل نهاية العام وإقرارها مبكرا يعزز الانفاق الرأسمالي.
