بشرى سارة للمقترضين الأردنيين

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الوكيل الإخباري - رجح الخبير الاقتصادي حسام عايش تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي المنوي عقده يوم غد الأربعاء 2025/1/29. اضافة اعلان





وقال عايش لـ"الوكيل الإخباري"، المؤشرات المالية والبيانات الاقتصادية تشير إلى تثبيت أسعار الفائدة، وسط احتمال ضعيف لتخفيض الفائدة في اجتماع الأربعاء، لافتا إلى أن قرار التخفيض لو اتخذ سيكون قرارا سياسيا أكثر مما هو قرار اقتصادي ويهدف إلى تجنب الصدام المبكر بين البنك الفيدرالي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وأضاف أن ترامب مستمر في مهاجمة البنك الفيدرالي نظرا لمحاولته ألا يكون مستقلا وأن يتبع البنك الفيدرالي الرئيس لا أن يحدث العكس.



وأشار عايش إلى أن قرار تثبيت أسعار الفائدة سينعكس بشكل إيجابي على كلف القروض بعد رفعها خلال العامين الماضيين وبدء تخفيضها مع نهاية العام الماضي، لافتا إلى أن القرار من شأنه زيادة حركة دوران النقد وزيادة الإنفاق.



وبيّن أن تثبيت أسعار الفائدة سيكون مفيدا للاقتصاد الوطني في ظل انخفاض أسعار الفائدة حيث أن التثبيت الحالي جاء بعد تخفيض الفائدة ثلاثة مرات بمقدار 100 نقطة مئوية أساس نهاية العام الماضي، حيث أن انخفاض أسعار الفائدة مع تقليل كلف الطاقة والضرائب كلها عوامل تحفز النمو الاقتصادي وبالتالي تحقيق أداء اقتصادي أفضل.



وتوقع عايش أن يتخذ البنك الفيدرالي الأمريكي قرارين على الأقل خلال العام الحالي باتجاه خفض أسعار الفائدة وذلك يعتمد على نسبة التضخم وبيانات سوق العمل الأمريكي والبطالة.