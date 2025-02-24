توضيح حول اسعار المحروقات في الاردن الشهر القادم

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - تحدث الخبير النفطي هاشم عقل عن توقعاته لأسعار المشتقات النفطية قبيل التسعيرة المرتقبة للشهر المقبل.

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ووفق عقل لموقع الوكيل الاخباري من المتوقع ارتفاع اسعار بنزين 90 خمسة فلسات وايضاً ارتفاع اسعار البنزين 95 خمسة فلسات وانخفاض الديزل 10 فلسات .

وبحسب عقل هذه الاسعار لتاريخ اليوم وقد يحدث تأثير جيوسياسي قد يؤدي إلى تغير في الاسعار لكن لا يوجد مؤشرات وهذا يؤكد صحة التوقعات اعلاه .

ويبقى المؤثر الأكبر على اسعار النفط هو العرض والطلب علماً بأن أسواق العالم تشهد تخمة نفطية و هذا يسعد المستهلكين ويغضب المنتجين ، وفق عقل .