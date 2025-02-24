 
الإثنين 2025-02-24 02:25 م
 

توضيح حول اسعار المحروقات في الاردن الشهر القادم

محطة محروقات
محروقات
الإثنين، 24-02-2025 01:04 م

الوكيل الإخباري-  مجدي الباطية -   تحدث الخبير النفطي هاشم عقل عن توقعاته لأسعار المشتقات النفطية قبيل التسعيرة المرتقبة للشهر المقبل.

اضافة اعلان

 

 ووفق عقل لموقع الوكيل الاخباري من المتوقع ارتفاع اسعار بنزين 90 خمسة فلسات وايضاً ارتفاع اسعار البنزين 95 خمسة فلسات وانخفاض الديزل 10 فلسات .

 

وبحسب عقل هذه الاسعار لتاريخ اليوم وقد يحدث تأثير جيوسياسي قد يؤدي إلى تغير في الاسعار لكن لا يوجد مؤشرات وهذا يؤكد صحة التوقعات اعلاه .

 

ويبقى المؤثر الأكبر على اسعار النفط هو العرض والطلب علماً بأن أسواق العالم تشهد تخمة نفطية و هذا يسعد المستهلكين ويغضب المنتجين ، وفق عقل . 

 
gnews

أحدث الأخبار

ا

شؤون برلمانية هدى نفاع: الأردن نموذج للوئام والسلام بقيادة الملك عبدالله الثاني

علي بابا حققت إيرادات بنحو 39 مليار دولار للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي

تكنولوجيا علي بابا تعتزم استثمار 53 مليار دولار في الذكاء الاصطناعي

وفاء بني مصطفى

أخبار محلية بني مصطفى ترعى إفتتاح "مؤتمر النساء اليوم والرعاية الآن" لمؤسسة صداقة

ل

عربي ودولي الاتحاد الأوروبي يعلن تعليق عدد من العقوبات على سوريا

صورة عامة للعاصمة عمان

أخبار محلية "الصناعة والتجارة" تؤكد ضرورة الالتزام بوضع سعر على السلعة

أرشيفية

منوعات العادات الاستهلاكية في رمضان: ضرورة حقيقية أم حماس زائد؟

غ

أسواق ومال العراق يستأنف تصدير النفط من إقليم كردستان خلال 48 ساعة

البقاء لله

نعـي فـاضل بديعة علي ناجي السويلمين في ذمة الله



 




الأكثر مشاهدة