مستثمر واحد فقط يتقدم لاستيراد أسطوانات الغاز البلاستيكية .. ما دلالات ذلك؟

وعلى ما يبدو بأن الجدل الذي أثير حول أمان استخدام هذه الأسطوانات خلق حالة من التوجس لدى المستثمرين، خصوصاً في ظل تداول معلومات غير دقيقة ومخاوف متعلقة بمدى ملاءمتها للأجواء الأردنية. وقد يكون المستثمرون في حالة "ترقب وانتظار" ليروا كيف سيتفاعل السوق والجهات الرسمية مع التجربة الأولى.
وتشير الإجراءات التي أعلنت عنها مؤسسة المواصفات والمقاييس إلى وجود مسار رقابي صارم يشمل التحقق من شهادات جودة دولية، فحوصات ميدانية، ومطابقة لقاعدة فنية أردنية دقيقة، إضافة إلى اختبارات محلية بعد وصول الشحنات. هذه الاشتراطات قد تُشكل عائقاً أمام بعض المستثمرين ممن يفضلون فرصاً أقل تعقيداً من الناحية التنظيمية.
ويعتبر قطاع الغاز المنزلي في الأردن من القطاعات المحافظة، حيث يعتاد المواطنون على استخدام أسطوانات الحديد التقليدية منذ عقود. أي تغيير في هذا النمط يرافقه مقاومة طبيعية نابعة من القلق تجاه الجديد، ما قد يجعل المستثمرين يترددون في ضخ أموالهم في منتج يحتاج إلى وقت لتقبّله شعبياً.
-
أخبار متعلقة
-
حادث سير بين حافلة ركاب وشاحنة على طلوع صافوط - صور
-
بعد نشر الوكيل .. ايعاز عاجل من وزير التربية والتعليم
-
شاهد : معلم يضرب طالب بكرسي حديدي ويصيبه بكسور بالانف والعين - صورة
-
المواصفات: شركة واحدة تقدمت بطلب استيراد أسطوانات الغاز البلاستيكية
-
سقوط عاملة من الطابق الثالث في إربد يكشف ثغرات كبيرة بالتأمين - فيديو
-
توزيع الكهرباء: إنارة طريق البحر الميت بشكل كامل نهاية الأسبوع
-
شاهد.. إصابة بحادث مروع في الزرقاء
-
التربية: إعلان أرقام الجلوس بداية أيار.. وامتحانات التوجيهي 2007 ورقيا