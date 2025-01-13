معلمين يعدون المشاريع بالنيابة عن الطلبة في نظام "بيتيك" .. والنظام أمام لجنة التربية النيابية

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الوكيل الإخباري- ناقشت لجنة التربية والتعليم النيابية في جلستها التي عقدت اليوم الاثنين في مجلس النواب مع عدد من المختصين في مجال التعليم، نظام "البيتيك" الذي يهدف إلى تطوير التعليم والتدريب المهني في الأردن، وذلك من خلال تطبيق مناهج وتخصصات (BTEC) في المدارس المهنية الأردنية بالشراكة مع شركة بيرسون التعليمية العالمية. اضافة اعلان



وبيّن المختصون أن تطبيق النظام في الأردن لا يزال يعاني من الكثير من العوامل المؤثرة في الحصول على نتائج إيجابية من تطبيق هذا النظام، وعلى رأس هذه العوامل كانت عملية جدولة تدريس النظام في المدارس، حيث يكون المسار الأكاديمي لمدة فصلين، بينما يتم تدريس مسار "بيتيك" في ثلاثة فصول، حيث تؤثر هذه الجدولة على المعلمين الذين يقومون بتدريس نظام "بيتيك" والمنهاج الأكاديمي، وكانت هذه المشكلة الأبرز.



واشتكى أيضاً المختصون من أن الوزارة حتى الآن لم تضع استراتيجية لرصد علامات نظام "بيتيك"، وهو الأمر الذي يشكل أزمة -بحسب المختصين- يجب تداركها وعلاجها للتماشي مع متطلبات النظام لحصد نتائج حقيقية وفعّالة لتطبيق النظام في الأردن.



ومن المشاكل التي يعاني منها تطبيق النظام "بيتيك" أيضًا في الأردن تحديد المسارات التي على طالب "بيتيك" أن يدرسها في الجامعة عقب انتهاء المرحلة الثانوية، حيث لا يتيح له النظام أن يدرس التخصص الذي يرغب به في الجامعة، ولا يتمكن من التسجيل إلا في التخصصات التي تسمح له الوزارة بالتسجيل بها بالنظر إلى تخصصه في "بيتيك"، وفي حال لم يتم قبوله في هذه التخصصات، لا يمكنه دراسة أي تخصصات أخرى.



كما كشف أحد المختصين أن بعض المعلمين يقومون بإعداد المشاريع بالنيابة عن الطلبة في هذا النظام، لعدم معرفة الطلبة بكيفية التعامل مع النظام حتى الآن، وذلك في ظل غياب وزارة التربية والتعليم عن هذا الخلل الواضح في تطبيق وتدريس النظام في الأردن.



