نصراوين: توقيف النائب خارج أوقات انعقاد المجلس لا يخالف الدستور

وقال نصراوين لـ"الوكيل الإخباري"، إن أي نائب يمكن أن يمثل أمام المدعي العام وفق الأصول القانونية كأي مواطن آخر، مشيرا إلى أن فلسفة الحصانة البرلمانية تهدف إلى تمكين النائب من أداء دوره التشريعي والرقابي خلال فترة الانعقاد، وليس توفير حماية مطلقة في جميع الأوقات.
وبيّن أنه في حال تم دعوة مجلس النواب للانعقاد في دورة استثنائية، أو إذا استمرت محاكمة النائب إلى حين بدء الدورة العادية، فإن النائب يستعيد الحصانة النيابية، ولا تتوقف الإجراءات الجزائية بشكل كامل، بل يطلب من المجلس الإذن برفع الحصانة عنه لمواصلة المحاكمة.
يذكر أنه جرى خلال الفترة الأخيرة استدعاء وتوقيف برلمانيين اثنين وهما النائب حسن الرياطي وينال فريحات قبل الموافقة على تكفيلهما وفق أحكام القانون.
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