هيئة النقل: لا تعديل لتعرفة فتح العداد للتكسي الحاصل على تصريح مؤقت للعمل بعمّان

الوكيل الإخباري- أكدت الناطق باسم هيئة تنظيم النقل البري الدكتورة عبلة وشاح أن الهيئة لن تعدل تعرفة فتح عداد مركبات التكسي الحاصلة على تصريح مؤقت للعمل ضمن المناطق التابعة للهيئة في العاصمة عمّان.



وقالت وشاح اليوم الاثنين، عبر "برنامج الوكيل"، إنه تم منح تصاريح مؤقتة لمدة 6 أشهر لمكاتب تكسي استثمار في محافظات إربد والزرقاء والبلقاء من أجل تعديل هامش الربح لديها في ظل ضعف الجدوى الاقتصادية لقاء العمل في تلك المحافظات، ما دفع بالهيئة لمنح تلك المكاتب تصاريح مؤقتة للعمل ضمن مناطقها في عمّان مثل سحاب والموقر والجيزة.



وأضافت أن نحو 150 مركبة تكسي حصلت على تصريح مؤقت للعمل في تلك المناطق، شريطة ألا يتعدى للمناطق التي تقع ضمن صلاحيات أمانة عمّان الكبرى والتي هي بطبيعة الحال تنطبق عليها إجراءات الأمانة بما فيها تعرفة فتح العداد.



وأشارت وشاح إلى أن الهيئة استمرت خلال الفترة الماضية بصرف بدل دعم المحروقات لمركبات التكسي التي حصلت على تصاريح مؤقتة للعمل في عمّان.



وفي سياق آخر، أوضحت أن الهيئة سمحت للتكسي الذي يحمل ركاب من المحافظات باتجاه العاصمة عمّان أو أي محافظة أخرى التنقل بين المحافظات شريطة ألا يعود محملا بركاب من محافظات أخرى، أي أن يعود فارغا.



وكان اشتكى سائق تكسي عبر "برنامج الوكيل"، من عدم تعديل تعرفة فتح العداد للتكسي الحاصل على تصريح مؤقت للعمل في عمّان.

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