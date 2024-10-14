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وزير الزراعة: موسم الزيتون هذا العام أفضل من الماضي.. ولا وقف للتصدير

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 14-10-2024 09:19 ص
الوكيل الإخباري- أكد وزير الزراعة خالد حنيفات بأن موسم الزيتون لهذا العام أفضل من العام الماضي ، مشيراً إلى أن الإنتاج قد يصل هذا العام نحو 175 ألف طن ، وهو ما ينتج 30 ألف طن من زيت الزيتون ، سيما وأن ثلاثة أرباع الأشجار المثمرة في الأردن من شجر الزيتون .اضافة اعلان


وأضاف عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" بأن العام الماضي شهد شحاً في إنتاج زيت الزيتون حول العالم والدول المصدرة لمادة زيت الزيتون ، خصوصاً في إسبانيا وإيطاليا وتونس ، الأمر الذي دفع بالوزارة لوقف تصديره في فترة من الفترات لحماية المستهلك الأردني وتوفير الزيت في الأسواق الأردنية .

وأشار حنيفات بأن هناك دراسات علمية تؤكد بأن معظم أصول أشجار الزيتون في دول أوروبية هو من الأردن ، ومن شجرة المهراس التي تسعى الوزارة لتسجيلها في "اليونسكو" . 

وأكد بأن الوزارة لن تمنع تصدير الزيت لهذا العام نظراً لوجود اتفاقات للقطاع الخاص والتزامات تعاقدية لكي لا تخسر أسواقها ، خاصة وأن الزيت الأردني يعتبر من الأفضل في العالم ، كما أن هناك عدداً كبيراً من المغتربين الذين يرغبون بالحصول على زيت الزيتون من الأردن ، ما دفع بالوزارة للسماح بالتصدير لهذا العام .

ولفت حنيفات إلى أن عمليات إدخال زيت الزيتون من الضفة الغربية متاحة على مدار العام ، وذلك لكي لا يكون هناك إضرار بالمزارع الفلسطيني ، كما أن هناك عدد كبير من الأردنيين الذين يمتلكون أراضٍ زراعية في الضفة الغربية ، وهو ما يسمح لهم بإدخال منتجاتهم من الزيت إلى الأردن بدون موانع لهذا العام .

 
gnews

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