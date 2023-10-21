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السبت، 21-10-2023 11:40 ص

أتلتيكو مدريد يقتحم سباق ضم باركو

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الوكيل الإخباري - قالت صحيفة Fichajes الإسبانية إن "أتلتيكو مدريد اقتحم سباق التعاقد مع اللاعب الموهوب فالنتين باركو، الذي يحظى باهتمام العديد من الأندية الأوروبية".

ذكرت الصحيفة أنه رغم إغلاق سوق الانتقالات، ولكن لم يتوقف البحث الدؤوب عن المواهب الشابة من قبل الأندية الأوروبية، لافتة إلى أن أتلتيكو مدريد وجه أنظاره إلى نجم ناشئ واعد فالنتين باركو، الظهير الأيسر الموهوب لبوكا جونيورز الأرجنتيني. 

وأوضحت: "يعد مانشستر سيتي أبرز الأندية التي تراقب اللاعب الأرجنتيني الشاب إلى جانب عدد من أندية الدوري الإنجليزي".

وأضافت: "يعيش بوكا جونيورز مرحلة مثيرة، بعدما وصل إلى نهائي كأس ليبرتادوريس وقدم أداءً مميزاً في كأس الأرجنتين، وفي هذا السياق، أثبت فالنتين باركو، الظهير الأيسر الذي يبلغ من العمر 19 عاماً فقط، نفسه كلاعب أساسي بلا منازع في الفريق".

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وتابعت: "في الموسم الحالي، شارك باركو في 25 مباراة في مختلف المسابقات، وتألق بشكل خاص في كوبا ليبرتادوريس، حيث كان قطعة أساسية في طريق بوكا جونيورز إلى نهائي البطولة. وقد لفت أداؤه الممتاز انتباه العديد من الأندية الشهيرة التي أبدت اهتمامها بالتعاقد معه".

وواصلت: "ركز أتلتيكو مدريد، الذي يسعى لتعزيز صفوفه للمستقبل، اهتمامه على باركو، ومع ذلك لا تتوقف المنافسة عند هذا الحد، حيث عرض برايتون مؤخراً 10 ملايين يورو لشراء باركو، وهو العرض الذي قيل إنه غير كافٍ، بينما أظهر الظهير الأيسر الشاب نمواً سريعاً في أسلوب لعبه، وأظهر صفات في الارتباط وخلق اللعب، كما أن تعدد استخداماته يسمح له باللعب في مراكز أكثر تقدماً على الجناح الأيسر".

واختتمت: "ينوي بوكا جونيورز الاحتفاظ بباركو حتى يونيو (حزيران) 2024 على أقل تقدير، إذ أن عقده ينتهي في ديسمبر (كانون الأول) من العام نفسه، ما يشير إلى إمكانية البيع قبل ذلك الحين، بينما بدأ أتلتيكو مدريد بالفعل في استكشاف توقيعه، لكن المنافسة بين الأندية الأوروبية على هذا اللاعب الواعد ستكون بلا شك شديدة في فترة الانتقالات الصيفية".

 

 

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