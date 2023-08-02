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الأربعاء، 02-08-2023 11:36 ص

أمرابط يتلاعب بمانشستر يونايتد

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الوكيل الإخباري -  رد المغربي سفيان أمرابط، نجم وسط فيورنتينا، على الأنباء التي ربطته بمغادرة صفوف الفيولا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. 

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وكان النجم المغربي ارتبط بالانتقال لبرشلونة في ميركاتو الشتاء الماضي، لكن يدخل بقوة ضمن اهتمامات مانشستر يونايتد هذا الصيف. 
 
وقال أمرابط في تصريح نقله فابريزيو رومانو، خبير الانتقالات عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: "لا أعرف ما إذا كنت سأغادر، ربما أبقى في فيورنتينا".
 
وأشار رومانو إلى أن موقف أمرابط لا يزال معلقا ودون تغييرات حتى الآن، رغم اهتمام النادي الإنجليزي بالنجم المغربي ورغبته في ضمه. 
 
وشدد على أن المحادثات مستمرة حتى الآن من جانب اللاعب، موضحا في الوقت ذاته، أنه لم يتم تقديم أي عروض حتى الآن من مانشستر يونايتد إلى فيورنتينا. 
 
وأصر فابريزيو على أن التقارير الصحفية التي أفادت بوجود عرض رسمي من يونايتد لضم أمرابط "كانت سابقة لأوانها".

 

ملاعب

 

 




 

 


 

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