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الأحد، 11-10-2020 11:17 ص

أنسو فاتي يُتوَّج بجائزة لاعب الشهر في الليغا

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الوكيل الإخباري _ تمكَّن أنسو فاتي مهاجم برشلونة الواعد بجائزة لاعب شهر سبتمبر في بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم.

وعن بداية مشواره في الليغا هذا الموسم، فكانت البداية أفضل شيء ممكن حيث تألق ضد فياريال على ملعب كامب نو في إطار الأسبوع الثالث بمسابقة الدوري، كما لعب دوراً بارزاً في الانتصار الأول لبرشلونة في الليغا خلال شهر سبتمبر الماضي بالفوز على فياريال 4-0 بعدما سجل الهدفين الأول والثاني، ولم يتوقف دور فاتي عند هذا الحد، فقد كان مصدر إزعاج أيضاً لدفاع فياريال حتى تمكن من الحصول على ضربة جزاء الذي جاء منها الهدف الثالث عن طريق القائد ليونيل ميسي.

وجدير بالذكر أن رونالد كومان المدير الفني لنادي برشلونة فضَّل أنسو فاتي على عثمان ديمبيلي، وهو ما سيجعل اللاعب الواعد صاحب شأن عظيم في الفترة المقبلة.

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المصدر : ملاعب 

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