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الثلاثاء، 20-02-2024 03:12 م

أول صدام بين ريال مدريد ومبابي

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الوكيل الإخباري - أكد تقارير صحفية إسبانية، اليوم الثلاثاء، أن الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، يواجه صداما مع ريال مدريد الإسباني بشأن قضية كبرى.

وفي الوقت الذي تردد فيه أن مبابي وقع مع الميرينجي حتى صيف 2029، ألمحت صحيفة "آس" الإسبانية، إلى أن مشاركة المهاجم الفرنسي في الأولمبياد المقبلة ستكون أول مشكلة بين الطرفين فور إعلان الصفقة بشكل رسمي.

وأشارت الصحيفة إلى أن المشاركة في الأولمبياد كانت إحدى الحجج التي ضغط بها باريس والرئاسة الفرنسية على مبابي من أجل التجديد عام 2022، حيث تم اختياره ليكون حامل العلم الفرنسي في حفل الافتتاح.

وأوضحت أن المشاركة في الأولمبياد ليست ضمن مواعيد الفيفا، وبالتالي من حق الأندية الاحتفاظ باللاعبين وعدم السماح لهم بالانضمام إلى المنتخبات.

فضلا عن أنه لا يتم منح اللاعبين تعويضا إذا تعرض أحدهم لأي إصابة، كما حدث مع ريال مدريد في الأولمبياد السابقة عندما أصيب الإسباني داني سيبايوس.

وذكرت أن الصيف المقبل سيكون مزدحما للغاية، حيث سيلعب اليورو أولاً من 14 يونيو/حزيران إلى 14 يوليو/تموز، ثم ستقام الألعاب الأولمبية من 24 من ذات الشهر إلى 9 أغسطس/آب.

وتتزامن الأولمبياد مع الموسم التحضيري لريال مدريد وبداية الدوري الإسباني، كما أن الميرنجي سيكون مجبرا على منح اللاعب الفرنسي راحة عقب العودة من مهمته مع منتخب الديوك.

وقالت "آس" إن الخسارة الكبرى لريال مدريد ستكون غياب مبابي عن فترة الإعداد في أمريكا، خصوصا أن الميرنجي حصل على أرباح تتراوح من 12 إلى 15 مليون يورو في آخر فترتي الإعداد.

وأضافت: "وجود مبابي مع ريال مدريد في المباريات الودية سيرفع الدخل الذي سيحصل عليه الملكي بشكل كبير".

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