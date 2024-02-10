إنريكي يكشف آخر تطورات إصابة مبابي

الوكيل الإخباري - أكد لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان متصدر الدوري الفرنسي، يوم الجمعة، أن المهاجم كيليان مبابي تعافى من إصابة في كعب قدمه وسيكون ضمن تشكيلة الفريق لمواجهة ليل السبت.



وتعرض مبابي، بطل مونديال "روسيا 2018" ووصيف مونديال "قطر "2022" للإصابة خلال المباراة التي تغلب فيها سان جيرمان على بريست 3-1 في ربع نهائي كأس فرنسا الأربعاء الماضي، حيث سجل الهدف الأول.



ولم يتدرب مبابي مع بقية الفريق يوم الجمعة، لكنه سيكون جاهزا إذا لزم الأمر للقاء ليل الرابع (35 نقطة) في العاصمة باريس ضمن منافسات المرحلة الـ21 من الدوري الفرنسي على الرغم من إمكانية أن يعمد فريقه على إراحته قبل مباراة الذهاب على أرضه أمام ريال سوسييداد الإسباني في ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا الأربعاء المقبل.



وقال إنريكي خلال مؤتمر صحفي قبل المباراة المنتظرة لمتصدر الدوري برصيد 47 نقطة "سيكون كيليان متواجدا (السبت) وسيكون جاهزا للعب".



وتابع "لم يتدرب اليوم (الجمعة) حتى لا يخاطر".



وكان مبابي خضع لفحوصات في مركز تدريب سان جيرمان أمس الخميس والتي قال النادي إنها "مطمئنة".

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