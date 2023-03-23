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الخميس، 23-03-2023 02:51 م

إيطاليا تواجه إنجلترا في التصفيات المؤهلة إلى يورو 2024

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الوكيل الإخباري - يستعد منتخب إيطاليا الأول لكرة القدم، لمواجهة من العيار الثقيل، أمام نظيره منتخب إنجلترا، على ملعب "دييجو أرماندو مارادونا" بمدينة نابولي بإيطاليا، في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2024.

ويلتقي منتخب إيطاليا بنظيره الإنجليزي، ضمن منافسات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة بالتصفيات المؤهلة إلى بطولة أمم أوروبا "يورو 2024" ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة اليوم الخميس في تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويتواجد منتخبي إيطاليا وإنجلترا ضمن المجموعة الثالثة في التصفيات المؤهلة إلى بطولة أمم أوروبا "يورو 2024" التي تستضيفها ألمانيا، رفقة كلًا من أوكرانيا، مقدونيا الشمالية، ومالطا.

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