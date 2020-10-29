اتجاه لعودة الجماهير في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بين الهلال والنصر

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الوكيل الإخباري- تدرس وزارة الرياضة بالمملكة العربية السعودية، عودة الجماهير جزئيا إلى مدرجات كرة القدم، والبداية ستكون المباراة النهائية لكأس خادم الحرمين الشريفين بين الهلال والنصر.ونشرت صحيفة ”الجزيرة“ السعودية تقريرا أشارت فيه إلى أن المسؤولين في وزارة الرياضة واتحاد الكرة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، يدرسون فكرة السماح بدخول الجماهير بنسبة قد تصل إلى 40% لنهائي لكأس خادم الحرمين الشريفين.نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين الذي سيجمع الهلال والنصر، سيكون في نهاية شهر نوفمبر المقبل في الرياض.