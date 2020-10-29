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الخميس، 29-10-2020 09:24 ص

اتجاه لعودة الجماهير في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بين الهلال والنصر

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الوكيل الإخباري- تدرس وزارة الرياضة بالمملكة العربية السعودية، عودة الجماهير جزئيا إلى مدرجات كرة القدم، والبداية ستكون المباراة النهائية لكأس خادم الحرمين الشريفين بين الهلال والنصر.
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ونشرت صحيفة ”الجزيرة“ السعودية تقريرا أشارت فيه إلى أن المسؤولين في وزارة الرياضة واتحاد الكرة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، يدرسون فكرة السماح بدخول الجماهير بنسبة قد تصل إلى 40% لنهائي لكأس خادم الحرمين الشريفين.

نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين الذي سيجمع الهلال والنصر، سيكون في نهاية شهر نوفمبر المقبل في الرياض.

 




 

 


 

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