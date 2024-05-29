اسعار وطرق حجز تذاكر مباراة الهلال والنصر

الوكيل الإخباري - أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم أن منصة "WEBOOK" هي الوسيلة الوحيدة المتاحة لشراء تذاكر مباراة الهلال والنصر في نهائي كأس الملك السعودي 2024.



بعد تثبيت التطبيق على هاتف، سيقوم المشجع بتسجيل الدخول، وبعدها يمكنه اختيار مقعده في المدرجات وطريقة الدفع، ثم الحصول على التذكرة وطباعتها والتواجد في استاد "الجوهرة المشعة".



وتبدأ أسعار مباراة الهلال والنصر في نهائي كأس الملك السعودي من 35 ريال سعودي للفئة الأدني وحتى 2875 ريالا لأعلى فئة، حيث تم طرح 6 فئات لتذاكر هذا الديربي والتي جاءت كالتالي:

الفئة الأولى 35 ريال

الفئة الثانية 57 ريال

الفئة الثالثة 230 ريال

الفئة الرابعة 345 ريال

الفئة الفضية 1725 ريال

الفئة الذهبية 2875 ريال

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